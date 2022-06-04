Турция покупает у россии краденое украинское зерно, — посол

Сегодня 12:10 — Казна и Политика

Турция, как оказалось, входит в число государств, покупающих у россии краденое украинское зерно.

Об этом заявил посол Украины в Турции Василий Боднар, сообщает информационное агентство Reuters.

Боднар сообщил агентству, что уже обратился по этому поводу к властям Турции, а также в Интерпол. Он требует немедленного расследования и выявления причастных к поставке краденого зерна через территориальные воды Турции, а также тех, кто покупает краденое зерно, пополняя тем самым бюджет страны-агрессора и нанося ущерб Украине.

Напомним, что россия отправила Сирии около 100 тысяч тонн зерна, украденного в Украине после вторжения в страну. Все это украденное зерно прошло через турецкие воды.

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