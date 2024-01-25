Украина надеется, что новые миграционные правила ЕС будут стимулировать возвращение украинцев домой — Finance.ua
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Украина надеется, что новые миграционные правила ЕС будут стимулировать возвращение украинцев домой

Казна и Политика
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Украина надеется, что новые миграционные правила ЕС будут стимулировать возвращение украинцев домой
Украина надеется, что новые миграционные правила ЕС будут стимулировать возвращение украинцев домой
Украина и Европейский Союз проводят переговоры по поводу того, чтобы будущие миграционные правила ЕС помогали в возвращении украинцев домой в следующем году и поддержать экономику.
Об этом пишет Рolitico со ссылкой на свои источники в дипломатических кругах.
По данным издания, министры по миграционным вопросам ЕС собираются в четверг обсудить новую систему социальной защиты для 4 миллионов украинцев, которые сейчас находятся в миграции в странах Европы.
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Если блок решит разрешить украинским беженцам остаться, пока идет война, они могут поручить Европейской комиссии создать новую систему. Ведь ныне действующая директива о временной защите для украинцев уже дважды продлевалась.
Представитель Еврокомиссии заявил, что «Европейский Союз готов поддерживать Украину и всех убегающих от российских бомб сколько угодно».
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Украинские власти со своей стороны ведут переговоры с официальными лицами ЕС по поводу будущих миграционных правил блока, чтобы стимулировать возвращение большего количества своих граждан домой в следующем году и таким образом укрепить экономику.
Дипломаты на условиях анонимности сообщили изданию, что хотя Киев и не посылал официального запроса в ЕС о содействии возвращению беженцев, однако украинская сторона оказывала определенное давление на ужесточение будущих правил для возвращения людей. Один из дипломатов добавил, что сейчас это не конкретная просьба правительства Украины, а больше попытка найти решение.

Новая реальность. Полезная информация для тех, кто сейчас в Украине или за границей

По материалам:
УНН
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