Украина надеется, что новые миграционные правила ЕС будут стимулировать возвращение украинцев домой — Finance.ua

Украина надеется, что новые миграционные правила ЕС будут стимулировать возвращение украинцев домой Сегодня 13:30 — Казна и Политика

Украина надеется, что новые миграционные правила ЕС будут стимулировать возвращение украинцев домой

Украина и Европейский Союз проводят переговоры по поводу того, чтобы будущие миграционные правила ЕС помогали в возвращении украинцев домой в следующем году и поддержать экономику.

Об этом пишет Рolitico со ссылкой на свои источники в дипломатических кругах.

По данным издания, министры по миграционным вопросам ЕС собираются в четверг обсудить новую систему социальной защиты для 4 миллионов украинцев, которые сейчас находятся в миграции в странах Европы.

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Если блок решит разрешить украинским беженцам остаться, пока идет война, они могут поручить Европейской комиссии создать новую систему. Ведь ныне действующая директива о временной защите для украинцев уже дважды продлевалась.

Представитель Еврокомиссии заявил, что «Европейский Союз готов поддерживать Украину и всех убегающих от российских бомб сколько угодно».

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Украинские власти со своей стороны ведут переговоры с официальными лицами ЕС по поводу будущих миграционных правил блока, чтобы стимулировать возвращение большего количества своих граждан домой в следующем году и таким образом укрепить экономику.

Дипломаты на условиях анонимности сообщили изданию, что хотя Киев и не посылал официального запроса в ЕС о содействии возвращению беженцев, однако украинская сторона оказывала определенное давление на ужесточение будущих правил для возвращения людей. Один из дипломатов добавил, что сейчас это не конкретная просьба правительства Украины, а больше попытка найти решение.

УНН По материалам:

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