Беженцы из Украины по окончании войны должны вернуться домой — заявление министра Дании — Finance.ua
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Беженцы из Украины по окончании войны должны вернуться домой — заявление министра Дании

Мир
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Беженцы из Украины по окончании войны должны вернуться домой — заявление министра Дании
Беженцы из Украины по окончании войны должны вернуться домой — заявление министра Дании
Беженцы из Украины, получившие временное убежище в Дании, по окончании войны должны вернуться домой.
Об этом заявил министр иммиграции и интеграции Кааре Дибвад Бек, пишет Berlingske.
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Он отметил, что украинцы «культурно более близки к нам, чем люди с Ближнего Востока», однако все равно живут иначе, чем датчане.
Чиновник добавил, что его страна «должна уважать» желание Украины вернуть своих граждан из-за границы. Министр подчеркнул, что Дания делает многомиллионные взносы для помощи Украине, а «украинцы должны быть заинтересованы в восстановлении своего государства».
В то же время Кааре Дибвад Бек отметил, что беженцы могут получить вид на жительство в Дании другими способами, в частности через бизнес-схему.
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Исследование Копенгагенского университета, в ходе которого опросили около 7 тысяч совершеннолетних украинцев, получивших вид на жительство в Дании на основании специального закона для беженцев, показало, что половина респондентов хочет остаться в стране.
Напомним, ранее Дания и Швеция вместе анонсировали новый пакет военной помощи для Украины на сумму около 240 млн евро, в который войдут боевые машины пехоты.

Новая реальность. Полезная информация для тех, кто сейчас в Украине или за рубежом

По материалам:
Дзеркало Тижня
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