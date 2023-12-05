Дания выведет из обращения банкноту самого большого номинала — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Дания выведет из обращения банкноту самого большого номинала

Мир
22
Дания выведет из обращения банкноту самого большого номинала
Дания выведет из обращения банкноту самого большого номинала, www.euronews.com
Национальный банк Дании решил вывести из обращения купюру номиналом в 1000 крон (примерно 134 евро по текущему курсу).
Глава датского центробанка Кристиан Кэттел Томсен объявил, что она прекратит быть платежным средством с мая 2025 года, сообщает Euronews.
«С эволюцией платежных привычек датчан банкнота номиналом 1000 крон больше не нужна», — объяснил Томсен.
По данным Нацбанка страны, в Дании только 10% расчетов в магазинах производятся наличными — это уже вдвое меньше, чем в 2017 году. При этом в 90% случаев сумма чека не превышает 500 крон (примерно 67 евро).
В то же время, датский центральный банк указывает, что отказ от купюр большого номинала помогает бороться с экономической преступностью.
Читайте также
«Мы также прислушиваемся к обеспокоенности и пожеланиям полиции, финансового сектора и сектора розничной торговли… банкнота номиналом 1000 крон используется в большей степени, чем другие банкноты, для различных форм финансовых преступлений», — отмечает датский центробанк.
Банкноту номиналом 1000 крон в Дании ввели в 1975 году из-за очень высокой инфляции.
После выведения ее из обращения с мая 2025 года в Дании останутся только монеты и четыре банкноты: номиналом 50, 100, 200 и 500 крон.
Кстати, следить за актуальным курсом валют можно на Finance.ua. Входите, чтобы всегда быть в курсе!

Узнать курс валют

По материалам:
Фінансовий клуб
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.