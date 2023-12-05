Дания выведет из обращения банкноту самого большого номинала — Finance.ua

Дания выведет из обращения банкноту самого большого номинала Сегодня 19:35 — Мир

Дания выведет из обращения банкноту самого большого номинала, www.euronews.com

Национальный банк Дании решил вывести из обращения купюру номиналом в 1000 крон (примерно 134 евро по текущему курсу).

Глава датского центробанка Кристиан Кэттел Томсен объявил, что она прекратит быть платежным средством с мая 2025 года, сообщает Euronews.

«С эволюцией платежных привычек датчан банкнота номиналом 1000 крон больше не нужна», — объяснил Томсен.

По данным Нацбанка страны, в Дании только 10% расчетов в магазинах производятся наличными — это уже вдвое меньше, чем в 2017 году. При этом в 90% случаев сумма чека не превышает 500 крон (примерно 67 евро).

В то же время, датский центральный банк указывает, что отказ от купюр большого номинала помогает бороться с экономической преступностью.

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«Мы также прислушиваемся к обеспокоенности и пожеланиям полиции, финансового сектора и сектора розничной торговли… банкнота номиналом 1000 крон используется в большей степени, чем другие банкноты, для различных форм финансовых преступлений», — отмечает датский центробанк.

Банкноту номиналом 1000 крон в Дании ввели в 1975 году из-за очень высокой инфляции.

После выведения ее из обращения с мая 2025 года в Дании останутся только монеты и четыре банкноты: номиналом 50, 100, 200 и 500 крон.

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Фінансовий клуб По материалам:

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