Украина начнет строительство четырех реакторов АЭС, чтобы компенсировать утраченные мощности — Finance.ua

Украина начнет строительство четырех реакторов АЭС, чтобы компенсировать утраченные мощности Сегодня 06:38 — Энергетика

Украина начнет строительство четырех реакторов АЭС, чтобы компенсировать утраченные мощности

Летом или осенью 2024 Украина планирует начать строительство четырех новых атомных реакторов, поскольку стремится компенсировать потерянные энергетические мощности.

Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко, сообщает Reuters.

Все четыре реактора будут построены на Хмельницкой АЭС.

«Думаю, летом-осенью приступим к строительству. Нам нужны корпуса реакторов, которые придется импортировать. Мы хотим сразу сделать третий и четвертый блоки», — отметил Галущенко.

«Хотим компенсировать те, что на Запорожской АЭС», — добавил он.

При этом два блока будут базироваться на оборудовании российского производства, которое Украина хочет импортировать из Болгарии. Речь идет о реакторах и соответствующем оборудовании.

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«Сейчас ведем переговоры с нашими болгарскими партнерами по поводу двух реакторов, которые мы хотим импортировать», — сообщил Галущенко.

Два других будут использовать западные технологии производителя энергетического оборудования Westinghouse.

По словам министра, первые результаты этих проектов можно получить уже через 2,5 года.

В настоящее время три электростанции на подконтрольной Украине территории производят более 55% потребностей страны в электроэнергии.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Економічна Правда По материалам:

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