Украина начнет строительство четырех реакторов АЭС, чтобы компенсировать утраченные мощности — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Украина начнет строительство четырех реакторов АЭС, чтобы компенсировать утраченные мощности

Энергетика
36
Украина начнет строительство четырех реакторов АЭС, чтобы компенсировать утраченные мощности
Украина начнет строительство четырех реакторов АЭС, чтобы компенсировать утраченные мощности
Летом или осенью 2024 Украина планирует начать строительство четырех новых атомных реакторов, поскольку стремится компенсировать потерянные энергетические мощности.
Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко, сообщает Reuters.
Все четыре реактора будут построены на Хмельницкой АЭС.
Читайте также
«Думаю, летом-осенью приступим к строительству. Нам нужны корпуса реакторов, которые придется импортировать. Мы хотим сразу сделать третий и четвертый блоки», — отметил Галущенко.
«Хотим компенсировать те, что на Запорожской АЭС», — добавил он.
При этом два блока будут базироваться на оборудовании российского производства, которое Украина хочет импортировать из Болгарии. Речь идет о реакторах и соответствующем оборудовании.
Читайте также
«Сейчас ведем переговоры с нашими болгарскими партнерами по поводу двух реакторов, которые мы хотим импортировать», — сообщил Галущенко.
Два других будут использовать западные технологии производителя энергетического оборудования Westinghouse.
По словам министра, первые результаты этих проектов можно получить уже через 2,5 года.
В настоящее время три электростанции на подконтрольной Украине территории производят более 55% потребностей страны в электроэнергии.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Економічна Правда
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.