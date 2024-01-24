В 2024 году обследуют более 1,3 тыс. км магистральных газопроводов — Finance.ua

В 2024 году обследуют более 1,3 тыс. км магистральных газопроводов Сегодня 11:44 — Энергетика

В 2023 году специалисты Оператора ГТС Украины (ОГТСУ) совместно с компанией ROSEN Europe BV провели внутритрубную диагностику (ВТД) 2453,59 километров линейной части магистральных газопроводов, сообщила пресс-служба ОГТСУ. В целом суммарная протяженность обследованных трубопроводов на 20% больше, чем в 2022 году.

«В 2024 году ОГТСУ планирует обследовать около 1,3 тысячи километров линейной части магистральных газопроводов», — говорится в сообщении.

Обследование проводится интеллектуальными диагностическими поршнями по европейским стандартам несколькими методами, позволяющими детально исследовать реальное состояние газопроводов.

По результатам полученных данных, специалисты ОГТСУ определяют участки ГТС, требующие повышенного внимания, и выполняют необходимые ремонтные работы.

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