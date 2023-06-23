Украина может увеличить инвестиционные возможности в энергосекторе до почти $400 миллиардов — Finance.ua
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Украина может увеличить инвестиционные возможности в энергосекторе до почти $400 миллиардов

Энергетика
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Украина может увеличить инвестиционные возможности в энергосекторе до почти $400 миллиардов
Украина может увеличить инвестиционные возможности в энергосекторе до почти $400 миллиардов
Согласно новой Энергетической стратегии, инвестиционные возможности для новых энергетических мощностей в Украине составляют 383 млрд долларов.
Об этом говорится в Энергетической стратегии до 2050 года, которую во время продолжающейся в Лондоне Конференции по восстановлению Украины презентовал министр энергетики Украины Герман Галущенко.
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«В целом инвестиционные возможности для новых энергетических мощностей составляют $383 млрд. В частности ветровой генерации — $134 млрд, солнечной — $62 млрд, водородных технологий — $72 млрд, energy storage — $25 млрд, атомной генерации — $80 млрд и систем передачи — $5 млрд, гидроэнергетики — $4,5 млрд», — говорится в сообщении.
Украина имеет потенциал к 2050 году нарастить мощности ветровой генерации — до 140 ГВт, солнечной — до 94 ГВт, накопителей энергии (energy storage) — до 38 ГВт, атомной генерации — до 30 ГВт, ТЭЦ и биоэнергетических мощностей — до 18 ГВт, гидрогенерации — до 9 ГВт.
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Ключевая задача стратегии — превращение Украины в энергетический хаб Европы, который поможет континенту окончательно избавиться от зависимости от российского ископаемого топлива благодаря производимой в Украине чистой энергии.
«Поскольку Украина должна стать членом ЕС, наш энергетический сектор должен стать неотъемлемой частью энергетических рынков и целей безопасности ЕС. ЕС может положиться на Украину: мы готовы предложить европейским партнерам зеленую и чистую электроэнергию, крупнейшие в Европе подземные газовые хранилища, потенциал для производства водорода и производство энергетического оборудования не только для восстановления Украины, но и для энергетического перехода Европы в целом», — отметил министр.
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Галущенко подчеркнул, что для привлечения инвесторов даже в условиях войны украинские власти принимают решения, которые позволят провести реформы и либерализовать энергетический рынок.
Он подчеркнул, что Украина поможет осуществить фундаментальную трансформацию энергетического сектора Европы и осуществить энергетический переход, в частности, за счет развития водородных и биотехнологий, производства зеленой стали и зеленых удобрений.
«Энергетическая стратегия предусматривает несколько сценариев развития безопасности и экономики, которые зависят от сроков окончания войны, темпов роста ВВП, демографической ситуации и интеграции Украины в Европейский Союз», — добавили в Минэнерго.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
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