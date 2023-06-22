В ООН подсчитали, сколько в среднем украинская семья провела без света из-за действий рф — Finance.ua

В ООН подсчитали, сколько в среднем украинская семья провела без света из-за действий рф Сегодня 10:15 — Энергетика

Украинцы с начала российских массированных обстрелов в октябре и до конца 2022 года пять недель сидели без электроэнергии. Об этом говорится в отчете ООН, опубликованном 20 июня.

«Обычное украинское домохозяйство в целом должно было выдержать пять недель без электричества с 10 октября по конец декабря 2022 года, по оценкам на основе данных «Укрэнерго», — говорится в отчете

При этом в организации считают, что способность к производству электроэнергии сократилась на 61 процент за год. Из общего количества 75 энергоблоков 6 были уничтожены, 16 повреждены, 1 находится под временным военным контролем рф, а 22 не работали из-за материально-технических проблем со снабжением газа или угля.

Кроме того, летняя ремонтная кампания на атомных энергоблоках может привести к дефициту электричества в стране.

«Если несколько атомных электростанций, блоки станции (АЭС) не работают, у энергосистемы может возникнуть дефицит энергии», — считают эксперты.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

УНІАН По материалам:

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