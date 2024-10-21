Украина может снять запрет на экспорт вооружения — Умеров — Finance.ua
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Украина может снять запрет на экспорт вооружения — Умеров

Казна и Политика
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Украина рассчитывает на международные инвестиции в оборонную промышленность и не исключает дальнейшего экспорта вооружения отечественного производства.
Об этом заявил министр обороны Украины Рустем Умеров во время брифинга в Брюсселе.
«В прошлом году, когда я стал министром обороны, мы сделали план наших возможностей (по производству оружия. — Ред.) в государственном и частном секторе… Первый шаг сделало государство, и мы показали, что инвестировали первые деньги в оборонку. В этом году мы предложили нашим коллегам рассмотреть две-три опции. Первая — совместное предприятие, где государство и частный сектор инвестируют. Вторая — где государство предоставляет 5 десятилетних контрактов. Третий шаг, чтобы предприятие или государство-партнер предоставило новые финансовые инструменты, такие как кредит, как экспортное финансирование. И мы сейчас обсуждаем четкие планы по каждой стране, где коллеги из Генштаба будут работать вместе с другими коллегами, чтобы кристаллизовать, в какие проекты мы будем вкладывать вместе с каждой страной», — сказал Умеров.
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Он добавил, что на сегодняшний день с партнерами обсуждаются различные проекты, однако окончательное решение будет приниматься руководством государства.
«Мы всегда слышим на встречах, что некоторые страны сказали, что они хотят покупать украинское производство ракет, дронов, другой продукции для себя. Мы не исключаем эти возможности, но я хочу, чтобы это было коллективное решение, поэтому в этом плане мы подготовим и подадим руководству для принятия решения», — подчеркнул Умеров.
По материалам:
Укрінформ
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