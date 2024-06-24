Украина может получить 2,5 млрд евро от замороженных активов рф: Боррель рассказал детали — Finance.ua

Украина может получить 2,5 млрд евро от замороженных активов рф: Боррель рассказал детали Сегодня 17:20 — Казна и Политика

Украина может получить 2,5 млрд евро от замороженных активов рф: Боррель рассказал детали

Высокий представитель Евросоюза по внешней политике Жозеп Боррель заявил, что Украина получит 2,5 миллиарда евро от доходов с замороженных российских активов. Первые деньги поступят уже на следующей неделе.

Об этом пишет Радио Свобода.

«У нас все еще есть шесть правовых решений (в рамках военной помощи Украине через Европейский фонд мира), которые не могут быть имплементированы, потому что одна из стран-членов отказывается от них», — заявил Боррель.

По его словам, ЕС должен избежать ситуации вокруг поступлений от российских активов и представить такое решение.

«Первый транш этих денег пойдет в Украину на следующей неделе, второй будет осуществлен несколько позже. Они не должны быть остановлены. Они должны быть использованы, и у нас есть правовые процедуры, чтобы избежать блокирования любого рода», — подчеркнул Боррель, добавив, что решение об увеличении помощи Киеву должно быть принято к летним каникулам в ЕС.

По просьбе журналистов уточнить сумму Боррель сообщил, что речь идет о 2,5 млрд евро.

«На следующей неделе — одна часть из этих 2,5 млрд. Другая часть будет несколько позже», — уточнил Боррель.

Относительно того, как деньги могут быть использованы без согласия Венгрии, глава европейской дипломатии отметил, что юридическая процедура существует, но следует обсудить ее применение с министрами.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Діло По материалам:

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