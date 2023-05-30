Украина может к 2027 году стать крупным экспортером газа в ЕС — Чернышев — Finance.ua
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Украина может к 2027 году стать крупным экспортером газа в ЕС — Чернышев

Энергетика
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Председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Алексей Чернышев прогнозирует, что Украина до 2027 года сможет нарастить газодобычу настолько, чтобы стать крупным экспортером газа в Европейский Союз.
Об этом он рассказал в интервью NV.
«У нас есть амбиция стать одним из главных поставщиков энергии для континента после войны. Я считаю, что к 2027 году мы вполне способны нарастить газодобычу настолько, чтобы не только покрыть собственные потребности, но и быть крупным экспортером в ЕС. Российского газа там не должно быть вовсе. Мероприятие сокращает потребление традиционной энергии, переходит на альтернативную», — сказал он.
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Чернышев отметил, что Украина также может предоставить европейским партнерам около 10 млрд куб. м для хранения газа в ПХГ. По его словам, украинские подземные хранилища газа являются крупнейшими в Европе — более 31 млрд куб. м.
Напомним, НАК «Нефтегаз Украины» намерена нарастить добычу газа в 2023 году на 1 млрд кубометров.
С начала 2023 года АО «Укргаздобыча» уже ввело в эксплуатацию 7 скважин с высокой добычей — более 100 тыс. кубометров в сутки.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
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