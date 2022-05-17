Украина может импортировать газ из LNG-терминалов Греции, Хорватии, Польши и Литвы — Finance.ua

Украина может импортировать газ из LNG-терминалов Греции, Хорватии, Польши и Литвы

Сегодня 15:33 — Энергетика

Украина может импортировать газ из LNG-терминалов Греции, Хорватии, Польши и Литвы.

Об этом сообщил генеральный директор ООО «Оператор газотранспортной системы (ГТС) Украины» Сергей Макогон на своей странице в социальной сети Facebook.

«Даже в такие трудные времена Украина остается надежным транзитным партнером для европейских заказчиков. В настоящее время происходит значительный транзит газа из Польши в Венгрию через ГТС Украины. Более 1 млн куб. м в сутки», — написал он.

По словам Макогона, Украина становится важным транспортным газовым хабом для стран Восточной и Южной Европы.

«„Оператор ГТС Украины“ за прошлый год удвоил объем гарантированных мощностей в Украину, которые составляют 54 млн куб. м в сутки — были впервые созданы гарантированные импортные мощности из Венгрии (8 млн в сутки) и Польши (4 млн в сутки), увеличены мощности из Словакии (до 42 млн в сутки с 27 млн). Уже сейчас в Украину можно импортировать газ из LNG-терминалов Греции, Хорватии, Польши и Литвы», — отметил он.

Украина летом получит доступ к терминалам сжиженного газа в Польше и странах Прибалтики.

Министерство экономики констатирует, что средняя таможенная стоимость импортируемого Украиной природного газа, сложившаяся в процессе его таможенного оформления при ввозе на территорию Украины, в апреле снизилась на 5,9%, или на 77,45 доллара/тыс. куб. м до 1 228,27 доллара/тыс. куб. м по сравнению с мартом (1 305,72 доллара/тыс. куб. м).

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