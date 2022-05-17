Электроэнергия из Украины может помочь ЕС заместить 17% российского газа — Минэнерго

Сегодня 11:43 — Энергетика

Украинская электроэнергия может заместить 17% экспорта российского газа, экспортируемого в Европейский Союз.

«Украина может помочь европейским странам избавиться от зависимости от российских энергоносителей благодаря экспорту электроэнергии. По нашим оценкам, электроэнергия из Украины может заместить около 17% экспортируемого в ЕС российского газа», — говорится в сообщении.

Как отмечают в Минэнерго, предложения по использованию экспортных мощностей украинской энергосистемы были озвучены во время проходящей 16-17 мая в Польше 25-й конференции Gazterm-2022.

Заместитель министра энергетики Украины Николай Колесник во время выступления подчеркнул, что сейчас необходимы решительные действия со стороны правительств европейских государств по полному отказу от российских энергоносителей.

«Новая REpowerEU-стратегия должна предоставлять четкие решения в трех аспектах: как заменить российскую энергию, как прекратить российский контроль над энергетическими активами в Европе и как гарантировать, что такая ситуация больше не повторится», — сказал он.

Также украинская сторона еще раз подтвердила, что Украина остается надежным партнером Европы в сфере энергетики и готова внести существенный вклад в надежность поставок природного газа в европейские страны, в частности, благодаря мощным подземным хранилищам объемом 31 млрд куб. м. Около половины этих мощностей Украина готова предложить европейским компаниям для сезонных или стратегических запасов газа.

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