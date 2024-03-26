Украина импортирует рекордные объемы электроэнергии после удара по энергосистеме — Finance.ua
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Украина импортирует рекордные объемы электроэнергии после удара по энергосистеме

Энергетика
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Украина импортирует рекордные объемы электроэнергии после удара по энергосистеме
Украина импортирует рекордные объемы электроэнергии после удара по энергосистеме
Во вторник, 26 марта, Украиной запланирован рекордный с начала года объем импорта электроэнергии — 18 649 МВт-час.
Об этом сообщает пресс-служба НЭК «Укрэнерго».
«В течение суток из Румынии, Словакии, Польши, Венгрии, Молдовы. Общим объемом 18 649 МВт-час, с максимальной мощностью в отдельные часы до 1537 МВт. Экспорт не запланирован», — говорится в сообщении.
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Кроме того, на утро из-за погодных условий обесточены 69 населенных пунктов в Одесской области. Из-за боевых действий и по другим причинам обесточены 405 населенных пунктов.
«Из-за боевых действий есть новые обесточивания в Днепропетровской и Донецкой областях. Из-за технологических повреждений есть обесточивание в Кировоградской и Сумской областях», — добавили в пресс-службе.
В то же время, энергосистема работает стабильно, дефицит не прогнозируется.
По материалам:
Економічна Правда
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