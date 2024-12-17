Украина имеет очень амбициозную цель открыть все переговорные кластеры с ЕС в 2025 г. — Зеленский Сегодня 18:00 — Казна и Политика

Украина имеет очень амбициозную цель открыть все переговорные кластеры с ЕС в 2025 г. — Зеленский

У Украины очень амбициозная цель — открыть все переговорные кластеры с Европейским Союзом в 2025 году, заявил президент Владимир Зеленский.

«За время председательства Польши в Евросоюзе мы рассчитываем открыть минимум два кластера, а всего шесть кластеров. Если честно, то у нас есть амбициозная цель, очень амбициозная — открыть в следующем году все кластеры», — сказал он на заседании Всеукраинского конгресса местных и региональных властей во вторник.

Президент отметил, что для этого необходима активная работа Верховной Рады «без предвыборных разговоров».

Как сообщалось, вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, министр юстиции Ольга Стефанишина ожидает, что первые разделы предстоящих переговоров о членстве Украины в Европейском Союзе будут открыты уже в начале 2025 года.

Процедура ЕС определяет 35 переговорных разделов. По этим разделам Еврокомиссия сначала проводит официальный скрининг соответствия законодательства Украины праву ЕС. 33 из 35 переговорных разделов сгруппированы в шесть тематических кластеров, тогда как разделы 34 «Институции» и 35 «Другие вопросы» будут рассматриваться отдельно, вне кластеров.

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