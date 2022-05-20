Украина и США подписали меморандум о сотрудничестве в транспортной сфере — Finance.ua

«Среди ключевых результатов выполнения меморандума ожидаем обновления всего парка локомотивов и вагонов до 2030 года, создания системы быстрого железнодорожного сообщения между крупными городами и улучшения железнодорожной инфраструктуры, особенно в крупных городах», — приводит Правительственный портал слова министра инфраструктуры Украины Александра Кубракова.
При этом ожидается создание проектов модернизации существующих автодорог и установка на них автоматических взвешивающих станций.
Также в Кабмине добавляют, что подписание меморандума позволит Украине усилить сотрудничество с США в вопросах безопасности воздушного пространства и безопасной работы гражданской авиации, альтернативных топлив, электричества.