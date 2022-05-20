Украина и США подписали меморандум о сотрудничестве в транспортной сфере — Finance.ua
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Украина и США подписали меморандум о сотрудничестве в транспортной сфере

Сегодня 03:53Казна и Политика
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Украина и США ужесточили сотрудничество в транспортной сфере и подписали соответствующий меморандум. Это позволит ускорить восстановление украинской инфраструктуры после войны.
Об этом сообщается на правительственном портале.
«Среди ключевых результатов выполнения меморандума ожидаем обновления всего парка локомотивов и вагонов до 2030 года, создания системы быстрого железнодорожного сообщения между крупными городами и улучшения железнодорожной инфраструктуры, особенно в крупных городах», — приводит Правительственный портал слова министра инфраструктуры Украины Александра Кубракова.
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При этом ожидается создание проектов модернизации существующих автодорог и установка на них автоматических взвешивающих станций.
Также в Кабмине добавляют, что подписание меморандума позволит Украине усилить сотрудничество с США в вопросах безопасности воздушного пространства и безопасной работы гражданской авиации, альтернативных топлив, электричества.
По материалам: РБК-Україна
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