Украина и США подписали меморандум о сотрудничестве в транспортной сфере — Finance.ua

Украина и США подписали меморандум о сотрудничестве в транспортной сфере

Сегодня 03:53 — Казна и Политика

Украина и США ужесточили сотрудничество в транспортной сфере и подписали соответствующий меморандум. Это позволит ускорить восстановление украинской инфраструктуры после войны.

Об этом сообщается на правительственном портале.

«Среди ключевых результатов выполнения меморандума ожидаем обновления всего парка локомотивов и вагонов до 2030 года, создания системы быстрого железнодорожного сообщения между крупными городами и улучшения железнодорожной инфраструктуры, особенно в крупных городах», — приводит Правительственный портал слова министра инфраструктуры Украины Александра Кубракова.

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При этом ожидается создание проектов модернизации существующих автодорог и установка на них автоматических взвешивающих станций.

Также в Кабмине добавляют, что подписание меморандума позволит Украине усилить сотрудничество с США в вопросах безопасности воздушного пространства и безопасной работы гражданской авиации, альтернативных топлив, электричества.

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