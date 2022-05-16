Как будет распределен ленд-лиз: разъяснение посла Украины в США — Finance.ua
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Как будет распределен ленд-лиз: разъяснение посла Украины в США

Сегодня 16:30Казна и Политика
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Как будет распределен ленд-лиз: разъяснение посла Украины в СШАКак будет распределен ленд-лиз: разъяснение посла Украины в США
Украинские дипломаты прилагают усилия, чтобы поставки ленд-лиза в Украину из США были возможны как можно скорее.
Об этом в эфире Национального телемарафона рассказала посол Украины в США Оксана Маркарова.
Она напомнила, что американский сенатор-республиканец Рэнд Пол 13 мая внес дополнения перед голосованием, благодаря чему скорая процедура предоставления денег Украине была временно заблокирована. Ожидается, что голосование все-таки состоится 19 мая (для ускоренной процедуры необходимо единогласное решение сенаторов конгресса США).
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По мнению украинского посла в США, шансы на то, что законопроект будет проголосован на следующей неделе, остаются очень высокими.
«Надеемся, президент Байден сразу его подпишет и мы начнем говорить о конкретном наполнении этой помощи», — заявила она.
Она добавила, что в пакете не только помощь непосредственно Украине, но и другие аспекты, касающиеся США, поэтому непонятно, почему бы эта помощь не была проголосована.
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Оксана Маркарова добавила, что пакет ленд-лиза можно условно разделить на три части. Во-первых, это выделение со стороны президента, когда Украина будет делать запрос, и военная техника будет напрямую передаваться с вооружения США. Во-вторых, это финансовая поддержка, которая будет направлена непосредственно в бюджет Украины. И третий элемент ленд-лиза — это гуманитарная поддержка для Украины.
Посол Украины в США также прокомментировала обращение президента Владимира Зеленского к Соединенным Штатам, чтобы российская федерация была признана государством, спонсируемым терроризмом. По ее словам, такое решение принимает Государственный департамент США, и оно не нуждается в одобрении в американском Конгрессе.
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«Мы очень надеемся, что проработав этот вопрос с точки зрения юридических и других моментов, Государственный департамент примет такое решение и признает россию страной — спонсором терроризма. Это очень важное решение, потому что это будет иметь эффект на ускорение многих санкций и сделает очень рискованным сотрудничество с россией тем странам, которые до сих пор пытаются сохранять нейтралитет», — сказала она.
Она добавила, что задержка по этому вопросу лишь в том, что это очень мощный инструмент, который был применен только к четырем странам в мире.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: ICTV
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