Как будет распределен ленд-лиз: разъяснение посла Украины в США — Finance.ua

Как будет распределен ленд-лиз: разъяснение посла Украины в США

Сегодня 16:30 — Казна и Политика

Как будет распределен ленд-лиз: разъяснение посла Украины в США

Украинские дипломаты прилагают усилия, чтобы поставки ленд-лиза в Украину из США были возможны как можно скорее.

Об этом в эфире Национального телемарафона рассказала посол Украины в США Оксана Маркарова.

Она напомнила, что американский сенатор-республиканец Рэнд Пол 13 мая внес дополнения перед голосованием, благодаря чему скорая процедура предоставления денег Украине была временно заблокирована. Ожидается, что голосование все-таки состоится 19 мая (для ускоренной процедуры необходимо единогласное решение сенаторов конгресса США).

По мнению украинского посла в США, шансы на то, что законопроект будет проголосован на следующей неделе, остаются очень высокими.

«Надеемся, президент Байден сразу его подпишет и мы начнем говорить о конкретном наполнении этой помощи», — заявила она.

Она добавила, что в пакете не только помощь непосредственно Украине, но и другие аспекты, касающиеся США, поэтому непонятно, почему бы эта помощь не была проголосована.

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Оксана Маркарова добавила, что пакет ленд-лиза можно условно разделить на три части. Во-первых, это выделение со стороны президента, когда Украина будет делать запрос, и военная техника будет напрямую передаваться с вооружения США. Во-вторых, это финансовая поддержка, которая будет направлена непосредственно в бюджет Украины. И третий элемент ленд-лиза — это гуманитарная поддержка для Украины.

Посол Украины в США также прокомментировала обращение президента Владимира Зеленского к Соединенным Штатам, чтобы российская федерация была признана государством, спонсируемым терроризмом. По ее словам, такое решение принимает Государственный департамент США, и оно не нуждается в одобрении в американском Конгрессе.

«Мы очень надеемся, что проработав этот вопрос с точки зрения юридических и других моментов, Государственный департамент примет такое решение и признает россию страной — спонсором терроризма. Это очень важное решение, потому что это будет иметь эффект на ускорение многих санкций и сделает очень рискованным сотрудничество с россией тем странам, которые до сих пор пытаются сохранять нейтралитет», — сказала она.

Она добавила, что задержка по этому вопросу лишь в том, что это очень мощный инструмент, который был применен только к четырем странам в мире.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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