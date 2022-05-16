Как будет распределен ленд-лиз: разъяснение посла Украины в США — Finance.ua

Как будет распределен ленд-лиз: разъяснение посла Украины в США
Украинские дипломаты прилагают усилия, чтобы поставки ленд-лиза в Украину из США были возможны как можно скорее.
Об этом в эфире Национального телемарафона рассказала посол Украины в США Оксана Маркарова.
Она напомнила, что американский сенатор-республиканец Рэнд Пол 13 мая внес дополнения перед голосованием, благодаря чему скорая процедура предоставления денег Украине была временно заблокирована. Ожидается, что голосование все-таки состоится 19 мая (для ускоренной процедуры необходимо единогласное решение сенаторов конгресса США).
Оксана Маркарова добавила, что пакет ленд-лиза можно условно разделить на три части. Во-первых, это выделение со стороны президента, когда Украина будет делать запрос, и военная техника будет напрямую передаваться с вооружения США. Во-вторых, это финансовая поддержка, которая будет направлена непосредственно в бюджет Украины. И третий элемент ленд-лиза — это гуманитарная поддержка для Украины.
Посол Украины в США также прокомментировала обращение президента Владимира Зеленского к Соединенным Штатам, чтобы российская федерация была признана государством, спонсируемым терроризмом. По ее словам, такое решение принимает Государственный департамент США, и оно не нуждается в одобрении в американском Конгрессе.
«Мы очень надеемся, что проработав этот вопрос с точки зрения юридических и других моментов, Государственный департамент примет такое решение и признает россию страной — спонсором терроризма. Это очень важное решение, потому что это будет иметь эффект на ускорение многих санкций и сделает очень рискованным сотрудничество с россией тем странам, которые до сих пор пытаются сохранять нейтралитет», — сказала она.
Она добавила, что задержка по этому вопросу лишь в том, что это очень мощный инструмент, который был применен только к четырем странам в мире.