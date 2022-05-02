Украина предлагает Германии принять закон о ленд-лизе, как США — Finance.ua

Украина предлагает Германии принять закон о ленд-лизе, как США

Сегодня 08:29 — Казна и Политика

Посол Украины Андрей Мельник предлагает, чтобы Германия приняла закон о ленд-лизе для Украины по примеру США.

Об этом он сказал в интервью Bild am Sonntag, пишет «Европейская правда»

Мельник отвечал на вопрос, какой конкретно поддержки ожидает Украина от Германии.

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«Мы хотели бы увидеть быстрый экспорт 88 танков „Леопард“, 100 БМП „Мардер“, самоходных гаубиц и многое другое. Но что очень важно, это переосмысление в сознании людей. Мы переживаем величайшую войну в Европе за 80 лет. Вы больше не сможете победить с 30 или 100 танками. Немецкий закон о ленд-лизе, как в США, и долгосрочный союз против россии были бы важны», — сказал Мельник.

Он отметил, что решение направить Украине ВСУ «Гепард» правильное, но этого недостаточно.

«Тем более что для „Гепардов“ не хватает боеприпасов. Это было известно с начала войны, но федеральное министерство обороны занялось этим только на этой неделе. Кроме того, „Гепардам“ уже 40 лет — чтобы победить россию, нам нужно самое современное немецкое вооружение»", — заметил посол.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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