Помощь во время войны: Конгресс США готов выделить Украине рекордную сумму — Finance.ua
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Помощь во время войны: Конгресс США готов выделить Украине рекордную сумму

Сегодня 10:00Казна и Политика
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На фоне полномасштабного военного вторжения россии на территорию независимой Украины Конгресс США готов поддержать запрос президента Джо Байдена на выделение $33 млрд помощи Украине.
Об этом заявила Нэнси Пелоси, спикер Палаты представителей федерального органа.
Пелоси отметила, что США готовы выделять помощь в необходимых Украине объемах, в том числе в сфере обороны, экономики и гуманитарных нужд.
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По словам Пелоси, сейчас Конгресс работает над решением важных вопросов. При этом, по ее словам, нет сомнений, что эти запросы будут утверждены.
Конгресс готов поддержать запрос о привлечении российских чиновников и олигархов к ответственности за развязанную против Украины войну.
Напомним, ранее Байден инициировал «проукраинский пакет» законов.

Борітеся — поборемо! Слава Україні

По материалам: УНІАН
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