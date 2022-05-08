В Минобороны рассказали, как предварительно будут распределены средства по ленд-лизу — Finance.ua

В Минобороны рассказали, как предварительно будут распределены средства по ленд-лизу
В настоящее время в Украине армию шлемами и бронежилетами обеспечивают преимущественно украинские производители.
Об этом в эфире национального телемарафона рассказал министр обороны Алексей Резников.
Его спросили, хватит ли Украине вооружения после подписания президентом США Джо Байденом закона о ленд-лизе.
«Все зависит от интенсивности ведения огня: сколько боекомплектов тратят наши бригады или батальоны во время ведения боевых действий, потому что у нас достаточно широкая линия фронта», — сказал Алексей Резников.
В то же время, по словам Алексея Резникова, предварительно львиная доля из ленд-лиза для Украины пойдет на вооружение, а остальные средства пойдут и на разные виды финансирования, и выделение средств для социально-гуманитарных вещей или товаров двойного назначения.
Он сообщил, что только США передали Украине уже $3,4 млрд, а еще ожидается $30 млрд. И это не считая помощи других стран.
Его спросили, какова на данный момент ситуация с обеспечением армии.
«Нареканий, к счастью, огромных я не получил. Входили мы в эту систему слабенько: у нас бронежилетов и шлемов было практически ноль, а сектор безопасности и обороны огромен. Это ведь не только 261 тысяча Вооруженных сил, это еще 45 тыс. пограничников, 45 тыс. .нацгвардейцев, 90 тыс. Нацполиции, плюс СБУ, ГУР... Всем нужны бронежилеты и шлемы. К этому прибавьте терроборону 100 тыс., возникшую за недели, а параллельно мобилизация с резервистами... Сейчас нам нужны миллионы шлемов, бронежилетов, комплектов одежды и т.д.», — сказал Алексей Резников.
Он рассказал, что Украина с первого дня начала заключать долгосрочные контракты на поставку предметов обеспечения, а также существенно помогли волонтеры.
«Сегодня мы уже поставляем (предметы защиты. — Ред.) по контрактам. И главное: по идее премьер-министра Шмыгаля мы вкладываем сегодня деньги — на питание, одежду, бронежилеты и шлемы — в украинского производителя. Благодаря этому темпы наших производителей стали наращиваться», — сказал министр обороны.