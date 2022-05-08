В Минфине рассказали, как война бьет по бюджету Украины — Finance.ua

В Минфине рассказали, как война бьет по бюджету Украины

Сегодня 08:14 — Казна и Политика

В Минфине рассказали, как война бьет по бюджету Украины

На фоне полномасштабного военного вторжения России Украина завершила апрель с дефицитом бюджета в 125 млрд грн.

Об этом сообщил министр финансов Украины Сергей Марченко, докладывая о состоянии исполнения государственного бюджета в условиях военного положения, на совещании под председательством президента по актуальным вопросам деятельности исполнительной власти.

Как сообщает пресс-служба главы государства, в совещании также приняли участие руководитель Офиса главы государства и его заместители, а также премьер-министр и члены правительства.

Так, по словам Марченко, страна завершила апрель с дефицитом в 125 млрд грн. При этом поступления от налоговой и таможни составили 53 млрд грн, что превысило ожидания, а на май запланировано 57 млрд грн.

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По словам министра, ежемесячный дефицит планируется погашать благодаря международным грантам и кредитам.

Марченко добавил, что продолжаются переговоры о международных грантах в объеме 11 млрд долларов, из них 5 млрд долларов Украина уже получила.

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