В Минфине рассказали, как война бьет по бюджету Украины — Finance.ua

В Минфине рассказали, как война бьет по бюджету Украины
На фоне полномасштабного военного вторжения России Украина завершила апрель с дефицитом бюджета в 125 млрд грн.
Об этом сообщил министр финансов Украины Сергей Марченко, докладывая о состоянии исполнения государственного бюджета в условиях военного положения, на совещании под председательством президента по актуальным вопросам деятельности исполнительной власти.
Как сообщает пресс-служба главы государства, в совещании также приняли участие руководитель Офиса главы государства и его заместители, а также премьер-министр и члены правительства.
Так, по словам Марченко, страна завершила апрель с дефицитом в 125 млрд грн. При этом поступления от налоговой и таможни составили 53 млрд грн, что превысило ожидания, а на май запланировано 57 млрд грн.