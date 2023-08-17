Украина и Северная Македония запустили зону свободной торговли — Finance.ua

Украина и Северная Македония запустили зону свободной торговли Сегодня 19:29 — Казна и Политика

Украина и Северная Македония запустили зону свободной торговли

Украинское правительство приняло постановление о запуске обновленного соглашения о свободной торговле с Северной Македонией, принятого в октябре 2022 года.

Об этом сообщает Министерство экономики.

По словам торгового представителя Украины Тараса Качки, данное постановление позволит полностью запустить обновленное соглашение о свободной торговле между Украиной и Северной Македонией, ратифицированное весной.

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Оно также позволит изменить механизм таможенного оформления сельскохозяйственных товаров и импорт товаров из Северной Македонии без лицензии на импорт в пределах тарифной квоты.

Распределение тарифных квот в соответствии с Соглашением о свободной торговле между странами будет осуществляться таможенными органами по принципу «первый пришел — первый обслуживается».

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«Важным достижением для Украины в связи с соглашением является присоединение Северной Македонии к региональной конвенции „Пан-Евро-Мед“, устанавливающей идентичные правила происхождения товаров, и сертификата по перевозке товара EUR.1, подтверждающего статус преференциального происхождения товаров», — объяснил Качка.

Благодаря данному соглашению украинские аграрии получили больший доступ к общим европейским рынкам из-за того, что получили возможность использовать компоненты продуктов, произведенных в Северной Македонии, для продукции, которая будет продаваться в ЕС.

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