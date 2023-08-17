Украина и Северная Македония запустили зону свободной торговли — Finance.ua

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Украина и Северная Македония запустили зону свободной торговли

Казна и Политика
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Украина и Северная Македония запустили зону свободной торговли
Украина и Северная Македония запустили зону свободной торговли
Украинское правительство приняло постановление о запуске обновленного соглашения о свободной торговле с Северной Македонией, принятого в октябре 2022 года.
Об этом сообщает Министерство экономики.
По словам торгового представителя Украины Тараса Качки, данное постановление позволит полностью запустить обновленное соглашение о свободной торговле между Украиной и Северной Македонией, ратифицированное весной.
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Оно также позволит изменить механизм таможенного оформления сельскохозяйственных товаров и импорт товаров из Северной Македонии без лицензии на импорт в пределах тарифной квоты.
Распределение тарифных квот в соответствии с Соглашением о свободной торговле между странами будет осуществляться таможенными органами по принципу «первый пришел — первый обслуживается».
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«Важным достижением для Украины в связи с соглашением является присоединение Северной Македонии к региональной конвенции „Пан-Евро-Мед“, устанавливающей идентичные правила происхождения товаров, и сертификата по перевозке товара EUR.1, подтверждающего статус преференциального происхождения товаров», — объяснил Качка.
Благодаря данному соглашению украинские аграрии получили больший доступ к общим европейским рынкам из-за того, что получили возможность использовать компоненты продуктов, произведенных в Северной Македонии, для продукции, которая будет продаваться в ЕС.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
РБК-Україна
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