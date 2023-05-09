Европарламент поддержал продление беспошлинной торговли с Украиной — Finance.ua
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Европарламент поддержал продление беспошлинной торговли с Украиной

Казна и Политика
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Европейский парламент проголосовал за продление беспошлинной торговли с Украиной еще на год, сообщил по итогам голосования корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвик у себя в Twitter.
По его словам, соглашение продлено еще на год. Такое решение поддержали 537 депутатов Европарламента, против высказались 42, воздержались — 38.
Речь идет об остановке действия ввозных пошлин, антидемпинговых пошлин и защитных мер по украинскому экспорту в ЕС с целью поддержки украинской экономики на фоне российского вторжения.
В частности, эти мероприятия касаются фруктов и овощей, на которые распространена система входных цен, а также сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки, подлежащих тарифному квотированию.

Справка Finance.ua:

  • Украинские промышленные товары не облагаются пошлинами с 1 января 2023 года в соответствии с Соглашением об ассоциации между Украиной и ЕС, поэтому они не включены в новое предложение.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
zn.ua
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