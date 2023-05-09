Европарламент поддержал продление беспошлинной торговли с Украиной — Finance.ua

Европарламент поддержал продление беспошлинной торговли с Украиной Сегодня 15:00 — Казна и Политика

Европейский парламент проголосовал за продление беспошлинной торговли с Украиной еще на год, сообщил по итогам голосования корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвик у себя в Twitter

По его словам, соглашение продлено еще на год. Такое решение поддержали 537 депутатов Европарламента, против высказались 42, воздержались — 38.

Речь идет об остановке действия ввозных пошлин, антидемпинговых пошлин и защитных мер по украинскому экспорту в ЕС с целью поддержки украинской экономики на фоне российского вторжения.

В частности, эти мероприятия касаются фруктов и овощей, на которые распространена система входных цен, а также сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки, подлежащих тарифному квотированию.

Справка Finance.ua:

Украинские промышленные товары не облагаются пошлинами с 1 января 2023 года в соответствии с Соглашением об ассоциации между Украиной и ЕС, поэтому они не включены в новое предложение.

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