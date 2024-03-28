Украина и Польша на правительственных консультациях обсудили ситуацию на границе и агроторговлю: о чем договорились — Finance.ua

Украина и Польша на правительственных консультациях обсудили ситуацию на границе и агроторговлю: о чем договорились Сегодня 15:15 — Казна и Политика

Украина и Польша на правительственных консультациях обсудили ситуацию на границе и агроторговлю: о чем договорились, Фото: kmu.gov.ua

Украина и Польша провели в Варшаве правительственные консультации с целью урегулирования таких вопросов, как ситуация на границе, торговля сельскохозяйственной продукцией, сообщили в пресс-службе правительства.

Украинско-польские правительственные консультации прошли в Варшаве 28 марта. Делегацию от Украины возглавил премьер-министр Денис Шмыгаль.

«Украина и Польша — стратегические союзники. Должны четко понимать, насколько значима взаимоподдержка и потенциал нашего сотрудничества», — подчеркнул глава украинского правительства.

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Шмыгаль сообщил, что правительственные команды обоих государств обсудили ряд вопросов, представляющих взаимный интерес в сотрудничестве. «В частности, большое внимание было уделено таким сложным темам, как ситуация на границе и торговля в агросекторе, а также определено направление решения этих вопросов», — отметили в правительстве.

«Ожидаем от Польши конкретных ответов на предложенные нами шаги. Уже большая часть из них выполнена. Ожидаем запрет Еврокомиссией транзита и экспорта из россии и беларуси товаров, а также согласование нашего соглашения о совместном контроле на пунктах пропуска», — отметил премьер.

Он подчеркнул, что стратегические отношения подразумевают взаимное доверие и открытость, способность к диалогу и компромиссу.

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«Рассчитываем, что сегодняшние консультации принесут результат и мы найдем пути урегулирования проблемных вопросов», — указал Шмыгаль.

По итогам межправительственных консультаций было принято совместное заявление

В частности, в нем указано, что стороны:

признали, что торговля должна быть сбалансированной и взаимовыгодной для сельскохозяйственных производителей в Республике Польша и в Украине;

подчеркнули, что обе стороны уже приложили много усилий для установления справедливых правил торговли агропродовольственной продукцией между Республикой Польша и Украиной, и что необходим дальнейший эффективный диалог на основе взаимопонимания;

договорились предпринять дальнейшие шаги в поиске взаимовыгодных решений, таких как верификация и система контроля для торговли агропродовольственными товарами; министры, ответственные за сельское хозяйство и торговлю обеих сторон, будут продолжать свое сотрудничество по этим вопросам;

согласились, что План действий относительно Пути солидарности имел значительный успех в обеспечении беспрепятственного транзита украинских товаров по территории ЕС в условиях продолжающейся полномасштабной российской агрессии и серьезных логистических проблем;

подтвердили свою готовность заключить соглашение об обеспечении контроля на общих пограничных пунктах пропуска и сотрудничестве контролирующих органов после его одобрения Комиссией ЕС с целью запуска обмена логистическими данными в отдельных дорожных пунктах пропуска для создания и поддержки транспортной сети, отвечающей потребностям, в том числе путем реализации скоординированных инфраструктурных проектов;

договорились внести изменения в межправительственное соглашение от 9 сентября 2015 о продлении срока оплаты контрактов на 8 лет с целью продления выполнения контрактов, а также увеличения объема и качества пересечения польско-украинской государственной границы.

УНН По материалам:

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