Украина и Молдова возобновят железнодорожное сообщение — Finance.ua
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Украина и Молдова возобновят железнодорожное сообщение

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Украина и Молдова возобновят железнодорожное сообщение
Украина и Молдова возобновят железнодорожное сообщение
Украина и Молдова договорились возобновить железнодорожное сообщение между двумя странами.
Об этом сообщили в министерстве инфраструктуры Молдовы.
«Маршрут грузовых поездов на железнодорожном участке Березино (Украина) — Бессарабка (Молдова) будет открыт осенью, согласно меморандуму о взаимопонимании между Министерством инфраструктуры и регионального развития Молдовы и Министерством инфраструктуры Украины», — сказано в сообщении.
При этом отмечается, что Молдова планирует экспортировать и импортировать товары после возобновления железнодорожного сообщения через порт Измаил на Дунае. А Украина сможет наладить импорт в Молдову и ЕС.
Также Мининфраструктура добавляет, что Молдова построит 1,2 км путей, а Украина — около 23 км.
Ранее сообщалось, что Украина начнет поставки электроэнергии в Молдову.
Энергоатом планирует в июне поставить в Молдову 85,2 тыс. МВт-ч электроэнергии по цене 77 долларов за 1 МВт-час.
Напомним, Украина и Молдова вместе преодолели путь интеграции с европейской ENTSO-E. Энергосистемы обеих стран были полностью синхронизированы с энергосетью континентальной Европы в середине марта 2022 года. А сейчас обе страны получили статус кандидатов в члены ЕС.
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По материалам:
Корреспондент.net
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