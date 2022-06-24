Украина и Молдова возобновят железнодорожное сообщение — Finance.ua

Украина и Молдова возобновят железнодорожное сообщение Сегодня 19:23 — Казна и Политика

Украина и Молдова возобновят железнодорожное сообщение

Украина и Молдова договорились возобновить железнодорожное сообщение между двумя странами.

Об этом сообщили в министерстве инфраструктуры Молдовы.

«Маршрут грузовых поездов на железнодорожном участке Березино (Украина) — Бессарабка (Молдова) будет открыт осенью, согласно меморандуму о взаимопонимании между Министерством инфраструктуры и регионального развития Молдовы и Министерством инфраструктуры Украины», — сказано в сообщении.

При этом отмечается, что Молдова планирует экспортировать и импортировать товары после возобновления железнодорожного сообщения через порт Измаил на Дунае. А Украина сможет наладить импорт в Молдову и ЕС.

Также Мининфраструктура добавляет, что Молдова построит 1,2 км путей, а Украина — около 23 км.

Ранее сообщалось, что Украина начнет поставки электроэнергии в Молдову.

Энергоатом планирует в июне поставить в Молдову 85,2 тыс. МВт-ч электроэнергии по цене 77 долларов за 1 МВт-час.

Напомним, Украина и Молдова вместе преодолели путь интеграции с европейской ENTSO-E. Энергосистемы обеих стран были полностью синхронизированы с энергосетью континентальной Европы в середине марта 2022 года. А сейчас обе страны получили статус кандидатов в члены ЕС.

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