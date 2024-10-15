Украина и Маврикий утвердили соглашение о безвизе — Finance.ua

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Украина и Маврикий утвердили соглашение о безвизе

Казна и Политика
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Украина и Маврикий утвердили соглашение о безвизе
Украина и Маврикий утвердили соглашение о безвизе
Кабинет Министров Украины и правительство Республики Маврикий утвердили соглашение о взаимной отмене визовых требований.
Об этом представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук написал в своем Telegram-канале.
Положениями соглашения предусматривается введение безвизового режима взаимных поездок граждан Украины и Республики Маврикий всех видов паспортных документов сроком до 90 дней.
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Соглашение было подписано в августе 2024 года в городе Порт-Луи.
Напомним, в июле 2024 года Республика Маврикий присоединилась к коммюнике Глобального саммита мира, проходившего в Швейцарии. Президент Украины Владимир Зеленский выразил благодарность стране.
По материалам:
suspilne.media
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