Украина и Маврикий утвердили соглашение о безвизе — Finance.ua

Украина и Маврикий утвердили соглашение о безвизе
Кабинет Министров Украины и правительство Республики Маврикий утвердили соглашение о взаимной отмене визовых требований.
Об этом представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук написал в своем Telegram-канале.
Положениями соглашения предусматривается введение безвизового режима взаимных поездок граждан Украины и Республики Маврикий всех видов паспортных документов сроком до 90 дней.
Соглашение было подписано в августе 2024 года в городе Порт-Луи.
Напомним, в июле 2024 года Республика Маврикий присоединилась к коммюнике Глобального саммита мира, проходившего в Швейцарии. Президент Украины Владимир Зеленский выразил благодарность стране.
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