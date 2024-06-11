Украина и Германия подписали декларацию о поддержке восстановления Украины после войны — Finance.ua

Украина и Германия подписали декларацию о поддержке восстановления Украины после войны
Министерство финансов Украины и Германии во вторник, 11 июня, подписало совместную Декларацию о намерениях укрепления двустороннего сотрудничества для поддержки восстановления Украины после войны.
Об этом сообщает Reuters.
«Мы не ограничиваемся формой поддержки, необходимой Украине для победы в войне. Мы хотим внести свою лепту в то, чтобы Украина могла определить курс будущего роста через свою реконструкцию», — заявил министр финансов Германии Кристиан Линднер.
Он добавил, что речь идет не только о финансовых ресурсах, но и о развитии институциональных возможностей для поддержки частных компаний в Украине и содействия инвестициям.
Министерство финансов Германии поручило Банку развития KfW оценить целесообразность реализации проекта финансовых консультаций для поддержки Минфина Украины.
Проект развития потенциала будет финансироваться Министерством финансов Германии, а KfW будет контролировать внедрение.
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