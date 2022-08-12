Украина и ЕС согласовали позиции по новым санкциям против россии — Finance.ua

Украина и ЕС согласовали позиции по новым санкциям против россии
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и глава европейской дипломатии Жозеп Боррель согласовали позиции по новым санкциям против россии.
Об этом Кулеба сообщил в Twitter.
«Звонил Жозепу Бореллю. Украина и ЕС полны решимости обеспечить дальнейшую работу зернового коридора, чтобы помочь Ближнему Востоку, Африке и Азии. Согласовали позиции по новым санкциям против россии, поставке оружия в Украину. Обсудили ситуацию с безопасностью на Балканах», — отметил он.
Напомним, ранее сообщалось, что в рамках санкционного режима министры стран Европейского союза обсудят запрет на выдачу шенгенских виз гражданам российской федерации.
На этой неделе вступил в силу пятый пакет санкций ЕС против россии с запретом на импорт российского угля.
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