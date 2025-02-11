Украина и ЕС готовятся к совместному таможенному контролю — Finance.ua

Украина и ЕС готовятся к совместному таможенному контролю Сегодня 20:18 — Казна и Политика

Правительство работает над созданием единого логистического пространства с Европейским Союзом.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в ходе заседания Кабинета Министров.

По его словам, для создания условий быстрого и беспрепятственного пересечения людей и перемещения товаров и услуг в обе стороны от границы идет работа по нескольким ключевым направлениям.

«Первое направление — это транспортный безвиз с ЕС, благодаря которому украинским перевозчикам больше не нужны отдельные разрешения. Правительство работает над тем, чтобы этот инструмент стал долгосрочным в наших отношениях с ЕС. Это важно для украинской экономики», — подчеркнул Шмыгаль.

Он отметил, что около 60% украинских товаров направляется в ЕС и уже в январе этого года объем экспорта в Европу составил 1,8 млрд долларов.

Модернизация пограничной инфраструктуры и пунктов пропуска — еще одно важное направление работы в развитии логистики на Запад.

«У нас есть четкие цели — к 2030 году обновить 29 пунктов пропуска и построить 17 новых. Работы будут проводиться в тесном сотрудничестве с нашими западными соседями», — сообщил глава правительства.

Интенсивно идет работа и по запуску совместного таможенного и пограничного контроля на границах с ЕС. По словам премьер-министра, в этом году ожидается запуск пилотного проекта на украинско-польской границе и в настоящее время идет согласование соответствующего соглашения с Еврокомиссией.

Также, как отметил глава правительства, эффективно работает уже на 28 пунктах пропуска система «єЧерга». Он добавил, что на 24 из них доступна функция бронирования слота на пересечение границы.

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«В общей сложности от старта єЧерги в конце 2022 года и до сегодняшнего дня зафиксировано почти 1,7 млн ​​пересечений границы с помощью этого сервиса. Будем и далее его улучшать и масштабировать», — подчеркнул премьер-министр.

Еще одно направление, над развитием которого работает государство, это Украинский морской коридор. Денис Шмыгаль сообщил, что за полтора года его работы транспортировали уже более 100 млн тонн грузов в 53 страны мира.

Поддержка украинского экспорта — тоже немаловажный аспект в развитии логистики. По словам премьер-министра, государство через Экспортно-кредитное агентство за три года поддержало экспортеров на сумму в 20 млрд грн, а в этом году такая поддержка уже составила 1,5 млрд грн.

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«Мы стремимся экспортировать товары с высокой добавленной стоимостью, и потому делаем ставку на развитие переработки. Это часть нашей политики „Сделано в Украине“, и правительство будет расширять стимулы в этом направлении, ведь только так можем построить сильную конкурентную экономику», — подчеркнул Шмыгаль.

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