В Минфине рассказали о результатах «таможенного безвиза» — Finance.ua
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В Минфине рассказали о результатах «таможенного безвиза»

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В Минфине рассказали о результатах «таможенного безвиза»
В Минфине рассказали о результатах «таможенного безвиза»
С присоединением Украины к Конвенции о процедуре совместного транзита (NCTS) и с начала применения процедуры совместного транзита 1 октября 2022 года (т.н. «таможенного безвиза») украинская таможня оформила 136,2 тыс. транзитных деклараций (107,2 тыс. — отправка и 29 тыс. — назначение).
Об этом сообщила пресс-служба Минфина.
Напомним, что благодаря присоединению Украины к Конвенции, украинский бизнес имеет возможность пользоваться транзитными упрощениями совместно с 36 странами.
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Важным событием стал переход Украины к применению обновленной версии ІТ-системы процедуры совместного транзита NCTS Фаза 5 в апреле 2024 года. Стоит отметить, что Украина совершила переход к NCTS Фаза 5 одной из первых среди стран-участниц Конвенции и показала пример слаженной и упорной работы таможенных органов и трейдеров.
Украина доказала, что может даже в условиях полномасштабной войны внедрять европейские таможенные системы, а также совершенствовать их на уровне с другими странами — участниками Конвенции.
В Минфине рассказали о результатах «таможенного безвиза»
В 2024 году оформлено более 94 тыс. транзитных деклараций, из которых около 60 тыс. — с применением обновленной процедуры NCTS Фаза 5. По сравнению с 2023 годом общее количество оформленных транзитных деклараций возросло почти в 2,5 раза. Это свидетельствует о том, что отечественные экспортеры и импортеры охотно пользуются процедурой совместного транзита. Так, за 2024 год успешно завершено перемещение:
  • начатых в других странах — участниках Конвенции — 73 тыс. транзитных деклараций;
  • начатых таможенными органами Украины — 21 тыс. транзитных деклараций.
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В то же время систему NCTS активно применяют трейдеры для внутреннего транзита. По сравнению с 2023 годом (1,3 тыс. перемещений) в 2024 году (3,2 тыс. перемещений) количество таких операций выросло почти в 2,5 раза.
Относительно гарантирования во время процедуры совместного транзита в 2024 году в соответствии с условиями Конвенции в системе управления гарантиями GMS зарегистрировано 109 общих гарантий и 10 151 индивидуальную гарантию, общая сумма гарантирования которых составляет около €759,5 млн.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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