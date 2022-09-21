Украина хочет расширить поставки продовольствия в страны Латинской Америки, — Зеленский Сегодня 11:45 — Казна и Политика

Украина хочет расширить поставки продовольствия в страны Латинской Америки, — Зеленский

Во время своего традиционного обращения Владимир Зеленский сообщил, что власти работают над распространением поставки продовольствия Украины в страны Латинской Америки.

Зеленский принял участие в заседании высокого уровня по продовольственной безопасности, которое состоялось на полях дежурной Генассамблеи ООН.

Как отметил Глава государства, тематика продовольственной безопасности для Украины стратегически важна, а власти страны работают над расширением такой программы.

«Мы участвуем в реализации Продовольственной программы ООН и помогаем странам Африки. Мы восстановили наш морской аграрный экспорт, и это позволяет нам экспортировать нашу аграрную продукцию странам уже на трех континентах. Работаем над тем, чтобы открыть для наших производителей рынки Латинской Америки, других важных частей света», — сказал Зеленский.

Украина отправила на экспорт морем в рамках «зернового» соглашения уже 3,9 млн тонн агропродукции.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

УНН По материалам:

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