Украина хочет расширить поставки продовольствия в страны Латинской Америки, — Зеленский
Во время своего традиционного обращения Владимир Зеленский сообщил, что власти работают над распространением поставки продовольствия Украины в страны Латинской Америки.
Зеленский принял участие в заседании высокого уровня по продовольственной безопасности, которое состоялось на полях дежурной Генассамблеи ООН.
Как отметил Глава государства, тематика продовольственной безопасности для Украины стратегически важна, а власти страны работают над расширением такой программы.
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«Мы участвуем в реализации Продовольственной программы ООН и помогаем странам Африки. Мы восстановили наш морской аграрный экспорт, и это позволяет нам экспортировать нашу аграрную продукцию странам уже на трех континентах. Работаем над тем, чтобы открыть для наших производителей рынки Латинской Америки, других важных частей света», — сказал Зеленский.
Украина отправила на экспорт морем в рамках «зернового» соглашения уже 3,9 млн тонн агропродукции.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
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