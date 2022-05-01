Украина готовится передать вторую часть анкеты на статус кандидата на членство в ЕС — Finance.ua

Украина готовится передать вторую часть анкеты на статус кандидата на членство в ЕС
Вице-премьер-министр Украины по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина отмечает, что в Европейском Союзе не возникло дополнительных вопросов к первой части заполненного Украиной опросника с ответами для получения статуса кандидата на членство в ЕС.
«Мы обсуждали с европейскими коллегами, как мы завершаем часть технической работы над опросником. Та часть документов, которую мы передали, — она уже обработана Европейским Союзом. Дополнительных вопросов к тем материалам, которые мы передали, нет. Работа была оценена довольно высоко», — отметила чиновник.
Она добавила, что в части описанных в документе политических критериев, демократических институтов, прав человека и соответствующих реформ — «эту часть своей работы мы уже закрыли».
«И готовимся уже к концу следующей недели завершить всю работу над тем, чтобы передать Книгу нашей государственности полностью Европейскому Союзу... Мы надеемся, что этот день (9 мая. — Ред.) также станет решающим и переломным для позиций в странах Европейского Союза, которые в этот день будут озвучивать видение Европы, будущее Европы... И я думаю, что очень важно, чтобы это видение Европы было таким, что оно невозможно без Украины», — сказала Стефанишина.