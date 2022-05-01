Украина готовится передать вторую часть анкеты на статус кандидата на членство в ЕС — Finance.ua

Украина готовится передать вторую часть анкеты на статус кандидата на членство в ЕС

Сегодня 10:03 — Казна и Политика

Украина готовится передать вторую часть анкеты на статус кандидата на членство в ЕС

Вице-премьер-министр Украины по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина отмечает, что в Европейском Союзе не возникло дополнительных вопросов к первой части заполненного Украиной опросника с ответами для получения статуса кандидата на членство в ЕС.

Об этом она сказала в эфире телемарафона

Отвечая на вопрос о рассмотрении в ЕС заполненного Украиной опросника, Стефанишина отметила, что на этой неделе находилась с визитом в Брюсселе.

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«Мы обсуждали с европейскими коллегами, как мы завершаем часть технической работы над опросником. Та часть документов, которую мы передали, — она уже обработана Европейским Союзом. Дополнительных вопросов к тем материалам, которые мы передали, нет. Работа была оценена довольно высоко», — отметила чиновник.

Она добавила, что в части описанных в документе политических критериев, демократических институтов, прав человека и соответствующих реформ — «эту часть своей работы мы уже закрыли».

«И готовимся уже к концу следующей недели завершить всю работу над тем, чтобы передать Книгу нашей государственности полностью Европейскому Союзу... Мы надеемся, что этот день (9 мая. — Ред.) также станет решающим и переломным для позиций в странах Европейского Союза, которые в этот день будут озвучивать видение Европы, будущее Европы... И я думаю, что очень важно, чтобы это видение Европы было таким, что оно невозможно без Украины», — сказала Стефанишина.

Также на вопрос, когда Украина получит статус страны-кандидата на вступление в ЕС, она отметила, что Украина рассчитывает, что в июне будет принято решение о предоставлении Украине статуса кандидата.

Напомним, Украина передала институциям Евросоюза первую часть опросника с целью получения статуса кандидата на вступление в ЕС.

Первая часть опросника содержит политические и экономические критерии, согласно которым будет оцениваться готовность Украины получить статус кандидата на членство.

Вторая его часть будет включать оценку соответствия украинского законодательства актам права ЕС.

По словам руководителя Офиса президента Андрея Ермака, украинские власти рассчитывают в июне получить статус кандидата на вступление в Евросоюз.

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