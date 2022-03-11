Лидеры ЕС высказались за дальнейшее укрепление связей с Украиной, о статусе кандидата на членство речь не идет — выводы саммита ЕС — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555

Лидеры ЕС высказались за дальнейшее укрепление связей с Украиной, о статусе кандидата на членство речь не идет — выводы саммита ЕС

Сегодня 10:44Казна и Политика
147
Лидеры ЕС высказались за дальнейшее укрепление связей с Украиной, о статусе кандидата на членство речь не идет — выводы саммита ЕСЛидеры ЕС высказались за дальнейшее укрепление связей с Украиной, о статусе кандидата на членство речь не идет — выводы саммита ЕС
Лидеры Европейского Союза утвердили выводы, в которых заявили о намерении и дальше укреплять связи и партнерство с Украиной, о предоставлении стране статуса кандидата на членство в ЕС речь не идет.
Соответствующие выводы были приняты в рамках неформального саммита ЕС, который проходит 10-11 марта в Версале (Франция). Обсуждение украинского вопроса началось в 21:30 четверга (22:30 по Киеву) и закончилось в 2:30 пятницы (3:30 по Киеву), сообщает агентство «Интерфакс-Украина».
«Европейский Совет признал европейские стремления и европейский выбор Украины, как указано в Соглашении об ассоциации. 28 февраля 2022 года, реализуя право Украины на выбор своей судьбы, президент Украины подал заявку Украины на вступление в Европейский Союз. Совет действовал быстро и предложил Комиссии подать свою мнение по этому заявлению в соответствии с соответствующими положениями договоров. В ожидании этого и без промедления мы будем еще больше укреплять наши связи и углублять наше партнерство, чтобы поддержать Украину в ее движении европейским путем. Украина принадлежит нашей европейской семье», — говорится в резолюции.
Кроме того, совет предложил Комиссии подать свои выводы по заявлениям Республики Молдова и Грузии.
В документе говорится, что «две недели назад россия вернула войну в Европу». «Неспровоцированная и необоснованная военная агрессия россии против Украины грубо нарушает международное право, принципы Устава ООН и подрывает европейскую и глобальную безопасность и стабильность. Эта война причиняет невыразимые страдания украинскому населению. россия и ее сообщница Беларусь несут полную ответственность за эту агрессивную войну, в частности, за неизбирательное нанесение ударов по гражданскому населению и гражданским объектам», — отмечается в резолюции.
Лидеры ЕС одобрили решение прокурора Международного уголовного суда о нарушении расследования. «Мы призываем к тому, чтобы безопасность ядерных объектов Украины была немедленно гарантирована при содействии Международного агентства по атомной энергии. Мы требуем, чтобы россия прекратила военные действия и немедленно и безоговорочно вывела все силы и военную технику со всей территории Украины, а также полностью уважала территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины в ее международно признанных границах», — прописано в выводах.
Кроме того, в документе говорится, что лидеры ЕС отдают «должное народу Украины за его мужество в защите своей страны и наших общих ценностей свободы и демократии». «Мы не оставим их самих. ЕС и его государства-члены будут продолжать оказывать скоординированную политическую, финансовую, материальную и гуманитарную поддержку. Мы полны решимости поддержать восстановление демократической Украины после того, как прекратится давление россии. Мы полны решимости еще больше усилить наше давление на россию и Беларусь. Мы обеспечим полное выполнение введенных нами санкций и остаемся готовы быстро действовать с последующими санкциями при необходимости», — говорится в выводах.
Кроме того, лидеры ЕС констатировали, что предложили временную защиту «всем беженцам войны с Украиной». «Мы отдаем должное европейским странам, особенно на границе с Украиной, за проявленную огромную солидарность по принятию украинских беженцев от войны. ЕС и его государства-члены будут продолжать проявлять солидарность и оказывать гуманитарную, медицинскую и финансовую поддержку всем беженцам и принимающим их странам» , — говорится в выводах.
В этой связи лидеры призывали к тому, чтобы путем быстрого принятия предложения об Объединенных действиях для беженцев в Европе (CORE) и через ReactEU средства были предоставлены немедленно, она должна обеспечить безопасный и беспрепятственный гуманитарный доступ к пострадавшим и внутренне перемещенным лицам в Украине, а также обеспечить безопасный проход для гражданских лиц, которые хотят уехать", — отмечается в выводах.
По материалам: Інтерфакс-Україна
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Email рассылка Finance.ua
Коротко про главное за день

Материалы по теме

Материалы по теме

Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.