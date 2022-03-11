Лидеры ЕС высказались за дальнейшее укрепление связей с Украиной, о статусе кандидата на членство речь не идет — выводы саммита ЕС

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Лидеры ЕС высказались за дальнейшее укрепление связей с Украиной, о статусе кандидата на членство речь не идет — выводы саммита ЕС

Лидеры Европейского Союза утвердили выводы, в которых заявили о намерении и дальше укреплять связи и партнерство с Украиной, о предоставлении стране статуса кандидата на членство в ЕС речь не идет.

Соответствующие выводы были приняты в рамках неформального саммита ЕС, который проходит 10-11 марта в Версале (Франция). Обсуждение украинского вопроса началось в 21:30 четверга (22:30 по Киеву) и закончилось в 2:30 пятницы (3:30 по Киеву), сообщает агентство «Интерфакс-Украина».

«Европейский Совет признал европейские стремления и европейский выбор Украины, как указано в Соглашении об ассоциации. 28 февраля 2022 года, реализуя право Украины на выбор своей судьбы, президент Украины подал заявку Украины на вступление в Европейский Союз. Совет действовал быстро и предложил Комиссии подать свою мнение по этому заявлению в соответствии с соответствующими положениями договоров. В ожидании этого и без промедления мы будем еще больше укреплять наши связи и углублять наше партнерство, чтобы поддержать Украину в ее движении европейским путем. Украина принадлежит нашей европейской семье», — говорится в резолюции.

Кроме того, совет предложил Комиссии подать свои выводы по заявлениям Республики Молдова и Грузии.

В документе говорится, что «две недели назад россия вернула войну в Европу». «Неспровоцированная и необоснованная военная агрессия россии против Украины грубо нарушает международное право, принципы Устава ООН и подрывает европейскую и глобальную безопасность и стабильность. Эта война причиняет невыразимые страдания украинскому населению. россия и ее сообщница Беларусь несут полную ответственность за эту агрессивную войну, в частности, за неизбирательное нанесение ударов по гражданскому населению и гражданским объектам», — отмечается в резолюции.

Лидеры ЕС одобрили решение прокурора Международного уголовного суда о нарушении расследования. «Мы призываем к тому, чтобы безопасность ядерных объектов Украины была немедленно гарантирована при содействии Международного агентства по атомной энергии. Мы требуем, чтобы россия прекратила военные действия и немедленно и безоговорочно вывела все силы и военную технику со всей территории Украины, а также полностью уважала территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины в ее международно признанных границах», — прописано в выводах.

Кроме того, в документе говорится, что лидеры ЕС отдают «должное народу Украины за его мужество в защите своей страны и наших общих ценностей свободы и демократии». «Мы не оставим их самих. ЕС и его государства-члены будут продолжать оказывать скоординированную политическую, финансовую, материальную и гуманитарную поддержку. Мы полны решимости поддержать восстановление демократической Украины после того, как прекратится давление россии. Мы полны решимости еще больше усилить наше давление на россию и Беларусь. Мы обеспечим полное выполнение введенных нами санкций и остаемся готовы быстро действовать с последующими санкциями при необходимости», — говорится в выводах.

Кроме того, лидеры ЕС констатировали, что предложили временную защиту «всем беженцам войны с Украиной». «Мы отдаем должное европейским странам, особенно на границе с Украиной, за проявленную огромную солидарность по принятию украинских беженцев от войны. ЕС и его государства-члены будут продолжать проявлять солидарность и оказывать гуманитарную, медицинскую и финансовую поддержку всем беженцам и принимающим их странам» , — говорится в выводах.

В этой связи лидеры призывали к тому, чтобы путем быстрого принятия предложения об Объединенных действиях для беженцев в Европе (CORE) и через ReactEU средства были предоставлены немедленно, она должна обеспечить безопасный и беспрепятственный гуманитарный доступ к пострадавшим и внутренне перемещенным лицам в Украине, а также обеспечить безопасный проход для гражданских лиц, которые хотят уехать", — отмечается в выводах.

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