Украина готовится к приватизации трех промышленных гигантов в Запорожье — Finance.ua

Украина готовится к приватизации трех промышленных гигантов в Запорожье
Фонд госимущества готовит к приватизации предприятия в Запорожье — Запорожский титано-магниевый комбинат, Кремнийполимер и Запорожский производственный алюминиевый комбинат.
Об этом сообщила пресс-служба ФГИУ.
«Заместитель Председателя ФГИУ Яна Матиева посетила промышленные предприятия в Запорожье, обсудила с руководством их работу и подготовку к приватизации», — говорится в сообщении.
В ФГИУ уверены, что каждое из предприятий станет перспективным активом для будущих инвесторов.
В чем перспективность активов:
- Запорожский титано-магниевый комбинат — единственный в Европе производитель губчатого титана;
- Кремнийполимер — единственный в Украине производитель кремнийорганической продукции (силиконов);
- Запорожский производственный алюминиевый комбинат — бывший флагман алюминиевой промышленности, единственный производитель первичного алюминия.
«Наша цель — готовить предприятия к приватизации и сделать их привлекательными для инвесторов. Средства от приватизации мы направляем в поддержку Сил Обороны», — отметила Яна Матиева.
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