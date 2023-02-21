Украина готовится к приватизации трех промышленных гигантов в Запорожье — Finance.ua

Украина готовится к приватизации трех промышленных гигантов в Запорожье Сегодня 15:44 — Казна и Политика

Украина готовится к приватизации трех промышленных гигантов в Запорожье, Фото: ФДМУ

Фонд госимущества готовит к приватизации предприятия в Запорожье — Запорожский титано-магниевый комбинат, Кремнийполимер и Запорожский производственный алюминиевый комбинат.

Об этом сообщила пресс-служба ФГИУ.

«Заместитель Председателя ФГИУ Яна Матиева посетила промышленные предприятия в Запорожье, обсудила с руководством их работу и подготовку к приватизации», — говорится в сообщении.

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В ФГИУ уверены, что каждое из предприятий станет перспективным активом для будущих инвесторов.

В чем перспективность активов:

Запорожский титано-магниевый комбинат — единственный в Европе производитель губчатого титана;

Кремнийполимер — единственный в Украине производитель кремнийорганической продукции (силиконов);

Запорожский производственный алюминиевый комбинат — бывший флагман алюминиевой промышленности, единственный производитель первичного алюминия.

«Наша цель — готовить предприятия к приватизации и сделать их привлекательными для инвесторов. Средства от приватизации мы направляем в поддержку Сил Обороны», — отметила Яна Матиева.

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