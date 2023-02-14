Фонд госимущества выставил на приватизацию белоцерковский «Эталон» — Finance.ua

Фонд госимущества выставил на приватизацию белоцерковский «Эталон» Вчера 15:12 — Фондовый рынок

ФГИУ подготовил к приватизации «Белоцерковский завод «Эталон», который производил дозиметры и навигационное оборудование.

Стартовая цена — 35 млн грн при общей площади имущества — 12 166 м². Дата аукциона — 10 марта.

Эталон находится в 80 км от Киева и в 120 от Борисполя, что открывает широкие возможности для перевозок. В самой местности расположения завода находятся другие технические предприятия. Завод требует косметического ремонта.

Эталон занимает площадь в 12 166 м² на 3 га. На балансе предприятия находятся административные помещения, гаражи для легковых и грузовых автомобилей, склады, закрытая мойка для автомобилей, автозаправка и проходные.

Здесь также есть транспортные средства: ЗИЛ 13081 (седельный тягач), прицеп ОДАЗ-93571 (платформа), экскаватор ЭО 2621В и автопогрузчик Р 4045.

Обратите внимание на условия приватизации «Эталона» — погашение долгов предприятия (11,9 млн грн) и недопущение увольнения работников (11) в течение полугода.

Точный адрес местонахождения имущества: Киевская область, г. Белая Церковь, ул. Сухоярская, 16

Регистрируйтесь на участие в аукционе — https://bit.ly/3HZeBqo . Прием заявок проходит до 9 марта, 20:00.

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