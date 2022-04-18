Украина готовит план послевоенного восстановления: что он будет предусматривать — Finance.ua
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Украина готовит план послевоенного восстановления: что он будет предусматривать

Сегодня 20:03Казна и Политика
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Украина готовит план послевоенного восстановления: что он будет предусматриватьУкраина готовит план послевоенного восстановления: что он будет предусматривать
Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание, на котором был рассмотрен план послевоенного восстановления и развития страны. Особое внимание на совещании было акцентировано на проведении ряда важных экономических реформ.
Об этом сообщает пресс-служба президента.
Как проинформировал премьер-министр Денис Шмыгаль, план послевоенного восстановления состоит из нескольких частей, к его разработке присоединились международные аудиторские компании, украинские аналитические центры, парламентские комитеты и министерства.
План предусматривает восстановление Украины на новых принципах с использованием всех доступных ресурсов и возможностей. В частности, запланировано покрытие материального ущерба, нанесенного войной, восстановление разрушенных инфраструктурных мощностей и структурная модернизация украинской экономики, отметил он.
Также участники встречи обсудили ход европейской интеграции и получение Украиной статуса кандидата на вступление в Европейский Союз.
В мероприятии приняли участие руководитель Офиса президента Андрей Ермак, премьер-министр Денис Шмыгаль, заместители руководителя Офиса главы государства, члены правительства, руководство парламентского большинства и профильных комитетов Верховной Рады Украины.

Справка Finance.ua:

  • МВФ увеличил экстренное финансирование помощи Украине, запустил специальный счет для дальнейшего финансирования и вместе с международными партнерами готовится к масштабным усилиям по восстановлению страны;
  • для быстрого послевоенного восстановления Украина должна выйти на темпы получения инвестиций в размере примерно 35% ВВП, или $70 миллиардов в год в течение не менее 10 лет;
  • Кабмин приступил к реализации плана восстановления Украины.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Корреспондент.net
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