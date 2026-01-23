Украина формирует резерв: объявлена потребность в 100 дизельных генераторах
Украина планирует приобрести 100 дизельных генераторов разной мощности для формирования национального резерва.
Об этом сообщило Государственное агентство по восстановлению и развитию инфраструктуры.
Какие генераторы планируют закупить
Закупка предусмотрена для стабильного обеспечения общин альтернативными источниками электроэнергии в условиях последствий вражеских ударов по энергетической инфраструктуре.
Планируется приобретение дизельных генераторов мощностью:
- 1 МВт;
- 1,5 МВт;
- 2 МВт;
- 2,5 МВт;
- 3 МВт.
Требования к рабочему напряжению — 6 кВ или 10 кВ.
Требования к коммерческим предложениям
При наличии указанных дизельных генераторов участников просят в приложении к коммерческому предложению предоставить подробную информацию, в частности:
- место фактического хранения;
- дату производства;
- состояние (новое, б/у);
- заводские сертификаты испытаний;
- соответствие серийных номеров предоставленному списку;
- фото с датой съемки;
- технические паспорта и конфигурацию;
- требования к монтажу и схеме подключения;
- сертификаты CE/ISO/соответствия/происхождения;
- срок гарантии и ее объем;
- контакты уполномоченного сервисного партнера в Украине или ЕС;
- гарантирует ли работу при низких температурах и холодный запуск.
Одним из ключевых условий является срочность поставки оборудования.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что в Киеве энергетики разработали ряд технических решений, которые позволят перейти от экстренных к жестким, но прогнозируемым графикам отключения электроэнергии. Но в ДТЭК говорят, что дать стабильные графики отключений для Киева сейчас не удастся.
