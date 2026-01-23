0 800 307 555
Украина формирует резерв: объявлена ​​потребность в 100 дизельных генераторах

Украина планирует приобрести 100 дизельных генераторов разной мощности для формирования национального резерва.
Об этом сообщило Государственное агентство по восстановлению и развитию инфраструктуры.

Какие генераторы планируют закупить

Закупка предусмотрена для стабильного обеспечения общин альтернативными источниками электроэнергии в условиях последствий вражеских ударов по энергетической инфраструктуре.
Планируется приобретение дизельных генераторов мощностью:
  • 1 МВт;
  • 1,5 МВт;
  • 2 МВт;
  • 2,5 МВт;
  • 3 МВт.
Требования к рабочему напряжению — 6 кВ или 10 кВ.

Требования к коммерческим предложениям

При наличии указанных дизельных генераторов участников просят в приложении к коммерческому предложению предоставить подробную информацию, в частности:
  • место фактического хранения;
  • дату производства;
  • состояние (новое, б/у);
  • заводские сертификаты испытаний;
  • соответствие серийных номеров предоставленному списку;
  • фото с датой съемки;
  • технические паспорта и конфигурацию;
  • требования к монтажу и схеме подключения;
  • сертификаты CE/ISO/соответствия/происхождения;
  • срок гарантии и ее объем;
  • контакты уполномоченного сервисного партнера в Украине или ЕС;
  • гарантирует ли работу при низких температурах и холодный запуск.
Одним из ключевых условий является срочность поставки оборудования.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что в Киеве энергетики разработали ряд технических решений, которые позволят перейти от экстренных к жестким, но прогнозируемым графикам отключения электроэнергии. Но в ДТЭК говорят, что дать стабильные графики отключений для Киева сейчас не удастся.
