Украина формирует резерв: объявлена ​​потребность в 100 дизельных генераторах Сегодня 05:45 — Энергетика

Промышленные дизельные генераторы

Украина планирует приобрести 100 дизельных генераторов разной мощности для формирования национального резерва.

Об этом сообщило Государственное агентство по восстановлению и развитию инфраструктуры.

Какие генераторы планируют закупить

Закупка предусмотрена для стабильного обеспечения общин альтернативными источниками электроэнергии в условиях последствий вражеских ударов по энергетической инфраструктуре.

Планируется приобретение дизельных генераторов мощностью:

1 МВт;

1,5 МВт;

2 МВт;

2,5 МВт;

3 МВт.

Требования к рабочему напряжению — 6 кВ или 10 кВ.

Требования к коммерческим предложениям

При наличии указанных дизельных генераторов участников просят в приложении к коммерческому предложению предоставить подробную информацию, в частности:

место фактического хранения;

дату производства;

состояние (новое, б/у);

заводские сертификаты испытаний;

соответствие серийных номеров предоставленному списку;

фото с датой съемки;

технические паспорта и конфигурацию;

требования к монтажу и схеме подключения;

сертификаты CE/ISO/соответствия/происхождения;

срок гарантии и ее объем;

контакты уполномоченного сервисного партнера в Украине или ЕС;

гарантирует ли работу при низких температурах и холодный запуск.

Одним из ключевых условий является срочность поставки оборудования.

Напомним, ранее Finance.ua писал , что в Киеве энергетики разработали ряд технических решений, которые позволят перейти от экстренных к жестким, но прогнозируемым графикам отключения электроэнергии. Но в ДТЭК говорят, что дать стабильные графики отключений для Киева сейчас не удастся.

