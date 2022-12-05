Украина ежемесячно теряет по $420 млн из-за невозможности экспортировать металл через порты — Finance.ua
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Украина ежемесячно теряет по $420 млн из-за невозможности экспортировать металл через порты

Казна и Политика
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Потери экспорта в украинской металлургии из-за заблокированных морских портов оцениваются в сумму около $420 млн ежемесячно.
На сегодняшний день украинские экспортеры из металлургической отрасли имеют возможность экспортировать свою продукцию через дунайские порты, мощности который весьма ограниченны, или перенаправлять ее в порты в ЕС, что дорого и долго.
Об этом говорится в новом исследовании GMK Center.
«Блокада морских портов приводит к значительным потерям экспорта в металлургии Украины. Согласно последнему исследованию GMK Center, ежемесячная сумма таких убытков составляет $420 млн. Каждый месяц Украина лишена возможности производить и экспортировать 1,3 млн т железной руды, 151 тыс. т чугуна, 192 тыс. т полуфабрикатов и 218 тыс. т готовой металлопродукции», — указано в сообщении.
Почему так? Сложившаяся ситуация вынуждает экспортеров перенаправлять свои грузы в морские порты европейских стран. Это увеличивает для них расстояние для отправки в среднем в пять раз. Соответственно, стоимость доставки также увеличивается — примерно в три-четыре раза.
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В GMK добавляют также, что свободных мощностей для обработки украинской продукции в морских портах стран ЕС пока нет. В результате железнодорожные вагоны стоят в очередях на границах.
«Даже во время войны 60% металлургической продукции из Украины доставляется конечным потребителям морским транспортом. Поэтому рост производства и загрузка украинских металлургических предприятий, перезапуск простаивающих мощностей, рост экспорта возможны только при условии разблокирования украинских черноморских портов», — говорится в выводах исследования.
По материалам:
The page
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