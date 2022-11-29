С начала года 63% всего украинского экспорта направили в страны ЕС — Finance.ua

С начала года 63% всего украинского экспорта направили в страны ЕС Сегодня 06:25 — Казна и Политика

С начала года 63% всего украинского экспорта направили в страны ЕС

В январе-октябре 2022 года 63% украинского экспорта были направлены в страны ЕС, в подавляющем большинстве — в центральный и восточный регионы.

Об этом сообщает Офис по развитию предпринимательства и экспорта в Фейсбуке

«За 10 месяцев 2022 года 63% всего украинского экспорта было направлено в страны ЕС, что на 7,3% больше, чем в 2021 году. Рост произошел путем увеличения экспорта в страны Центральной и Восточной Европы — Польшу и Румынию, Венгрию, Словакию, Болгарию», — говорится в сообщении.

По информации Офиса, в то же время экспорт в страны Западной Европы существенно упал, в частности, в Германию на 20%, Нидерланды — на 26%, Италию — на 52%.

Существенно сократился экспорт украинской продукции и в страны Азии — 57% довоенных показателей. Крупнейшими торговыми партнерами Украины в регионе являются Турция и Китай (более 54% экспортных поставок).

Кроме того, значительное сокращение экспортных поставок зафиксировано и в страны СНГ (кроме Молдовы) — до 64%.

Отмечается, что сокращение экспорта (до 55%) произошло и в страны Африки. Крупнейшими торговыми партнерами Украины стали Египет, Алжир и Ливия (около 62% общего экспорта в регион).

Экспорт в страны Америки сократился на 67%. Ключевым торговым партнером Украины в регионе остаются США (71% экспортных поставок в регион).

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Укрінформ По материалам:

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