Украина до конца года должна получить $12 млрд от международных партнеров — Finance.ua

Украина до конца года должна получить $12 млрд от международных партнеров Сегодня 15:05 — Казна и Политика

Украина до конца года должна получить $12 млрд от международных партнеров

Украина до конца года рассчитывает выручить около $12 млрд, в том числе €8 млрд в рамках программы макрофинансовой помощи от ЕС.

Об этом сообщил заместитель главы НБУ Сергей Николайчук.

Он подчеркнул, что поддержка международных партнеров — важная предпосылка стабильной работы экономики Украины в условиях войны.

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«До конца года ожидается поступление анонсированного ранее официального финансирования на общую сумму около 12 млрд долларов. США, включая 8 млрд евро в рамках программы макрофинансовой помощи от ЕС. Благодаря дальнейшей международной поддержке у Национального банка будет возможность удерживать золотовалютные резервы на достаточном уровне и в последующие годы», — отметил Николайчук.

Вместе с тем он подчеркнул, что продолжающаяся война Украины и россии несет значительную угрозу экономическому развитию страны.

«Скорость восстановления украинской экономики и возвращение инфляции на траекторию замедления в значительной степени зависит от сроков завершения активной фазы войны. Другие инфляционные риски со времени предыдущего решения НБУ по монетарной политике снизились в краткосрочной перспективе. В долгосрочной перспективе они остаются существенными», — объяснил замочника НБУ.

Следует отметить, что если Украина действительно получит обещанные средства, она не только спокойно пройдет текущий финансовый год, но и войдет в 2023 год с определенным запасом средств.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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