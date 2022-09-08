Нацбанк принял решение по учетной ставке — Finance.ua

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Нацбанк принял решение по учетной ставке

Кредит&Депозит
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Нацбанк принял решение по учетной ставке
Нацбанк принял решение по учетной ставке
Национальный банк Украины сохранил учетную ставку на уровне 25%.
Об этом говорится на сайте Нацбанка.
«Правление Национального банка Украины приняло решение оставить учетную ставку на уровне 25% годовых. Такой уровень учетной ставки в текущих условиях достаточен для сохранения курсовой стабильности и управляемости инфляционными процессами. В то же время для выполнения указанных задач актуальны меры по усилению монетарной трансмиссии и дальнейшему повышению привлекательности гривневых активов, которые сейчас прорабатывает Национальный банк», — говорится в сообщении.
Как отмечает регулятор, инфляция продолжает расти, но несколько медленнее, чем прогнозировал Национальный банк.
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В июле инфляция ускорилась до 22,2% в годовом исчислении. По предварительным оценкам Национального банка, в августе она составила около 23%. Ценовая динамика в целом была более сдержанной, чем прогнозировал Национальный банк. Это связано прежде всего с более быстрым, чем ожидалось, снижением стоимости горючего вследствие удешевления нефти на мировых рынках и налаживания внутренней логистики. Меньшими темпами, чем ожидалось, росли и цены на отдельные овощи, в частности, благодаря сезонному увеличению предложения, прежде всего со стороны домохозяйств.
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Несмотря на это, инфляционное давление остается значительным. Эффекты войны, в том числе разрушение производств и логистики, и в дальнейшем оказывают определяющее влияние на цены почти всего потребительского набора товаров и услуг. Ухудшение инфляционных ожиданий также оказывает давление на цены в сторону роста. Это, в частности, отражается в достаточно высоком спросе на товары долгосрочного использования и на иностранную валюту. Дополнительный вклад в инфляционное развитие имела и июльская корректировка официального курса гривны, обусловленная необходимостью сохранить устойчивость экономики и финансовой системы в более длительной перспективе.

Справка Finance.ua:

  • 3 марта Национальный банк решил сохранить учетную ставку на уровне 10%. Регулятор объяснил, что отложил принятие решения о размере учетной ставки ввиду военного вторжения россии на территорию Украины;
  • 2 июня Правление Национального банка Украины приняло решение повысить учетную ставку с 10% годовых до 25%;
  • 21 июля регулятор оставил учетную ставку на уровне 25%.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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