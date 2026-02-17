Украина будет просить партнеров запретить подсанкционным россиянам свободно ездить по миру
Украина будет договариваться с партнерами, чтобы участники агрессии рф не могли свободно передвигаться по миру.
Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в вечернем обращении.
«Поручил готовить четкий перечень лиц, которые участвуют в войне россии против Украины, а также служат путину и его безумию и точно не заслуживают посещать демократические страны. Мы будем договариваться с партнерами, чтобы каждый из участников российской агрессии и все, кто им помогал, не могли свободно передвигаться по миру. Очень надеемся, что партнерам хватит политической воли, чтобы это осуществить. Это один из элементов общей ответственности россии за эту агрессию и за все, что они сделали против нормального мирового порядка, основанного на правилах», — заявил Зеленский.
Он также поблагодарил партнеров, которые уже готовят новые санкционные шаги.
«Мы говорили об этом с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой и санкционным уполномоченным Владиславом Власюком. Мы ожидаем сильных решений Европы, Британии, Канады и других партнеров. Решения уже фактически подготовлены», — сообщил президент, добавив, что Украина будет работать, чтобы санкции были синхронизированы и в других юрисдикциях.
