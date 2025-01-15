Украина будет компенсировать судовладельцам ущерб, причиненный российскими атаками — Finance.ua

Украина будет компенсировать судовладельцам ущерб, причиненный российскими атаками Сегодня 07:42 — Казна и Политика

Украина будет компенсировать судовладельцам ущерб, причиненный российскими атаками

Кабинет министров подготовил порядок предоставления в 2025 году гарантий компенсации ущерба, причиненного в результате вооруженной агрессии рф и военных действий на территории Украины, отечественным и иностранным судовладельцам.

Соответствующий проект правительственного постановления обнародовало Министерство развития громад и территорий Украины.

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Проект предусматривает предоставление гарантий компенсации ущерба, причиненного вследствие вооруженной агрессии россии, фрахтователям, операторам и/или владельцам морских судов и судов внутреннего плавания, а также создание благоприятных условий для обеспечения стабильного судоходства в территориальном море Украины и обеспечения временного морского пути для экспортно- логистики из/до украинских морских портов Большой Одессы.

Как отметили в Минразвития, согласно установившейся практике к стандартным исключениям из страхового покрытия относятся страховые случаи, которые произошли во время чрезвычайного, особого или военного положения, объявленного органами власти в стране, или на территории действия договора страхования.

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Следовательно, в связи с военными рисками на сегодняшний день отсутствует классическое покрытие соответствующих страховых выплат для судов, следующих к северо-западной части Черного моря.

Для стабильной работы морской логистики необходима уверенность судовладельцев и иностранных партнеров в максимальном обеспечении безопасности перевозок и получении компенсации от государства в случае причинения вреда вследствие вооруженной агрессии рф на море.

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Проект предлагает установить в 2025 году механизм предоставления гарантий компенсации ущерба операторам в случае причинения такого с 1 января 2025 года во время пребывания судов в территориальном море Украины, в пределах временного морского пути и в акваториях открытых морских портов (если они зашли в такие порты после 1 января 2024 года), при условии, что суда перевозят невоенные грузы в (из) таких портов Украины.

Отмечается, что согласно статье 35 Закона «О Государственном бюджете Украины на 2025 год» гарантии компенсации ущерба могут предоставляться в сумме до 2 млрд грн за счет средств резервного фонда государственного бюджета.

Економічна Правда По материалам:

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