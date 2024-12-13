Шуляк назвала прогноз возможного ущерба от российской агрессии в 2024 году — Finance.ua

Шуляк назвала прогноз возможного ущерба от российской агрессии в 2024 году Сегодня 10:45 — Казна и Политика

Шуляк назвала прогноз возможного ущерба от российской агрессии в 2024 году

По предварительным прогнозам, общая сумма ущерба от российской вооруженной агрессии в 2024 году может вырасти почти на треть по сравнению с прошлым и может составить почти 600 млрд дол. Оптимизировать расходы, в том числе на восстановление жилищного фонда, можно будет, если выбрать принцип «строить лучше, чем было».

Об этом сообщила председатель Комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк.

Она отметила, что согласно отчету RDNA3, подготовленному Всемирным банком по итогам 2023 года, общая сумма убытков, которые Украина понесла по состоянию на конец прошлого года, составила 486 млрд долларов. Однако, с учетом интенсивности обстрелов и ракетных атак, которым в течение текущего года подверглась, в частности, украинская энергетика и транспортная инфраструктура, финальная цифра в отчете RDNA4 может вырасти до почти 600 млрд дол. То есть сумма ущерба может увеличиться почти на 30%.

«Учитывая, что преимущественная сумма ущерба падает именно на разрушение жилищного фонда, важно определиться, как именно восстанавливать. В настоящее время в Украине построено 1 млрд кв. м жилья, подавляющее большинство которого — типовые решения, которые использоваться при восстановлении после Второй мировой войны. Оно очень устаревшее. И его реконструкция будет дороже, чем строительство нового жилья вместо уничтоженного», — подчеркнула Шуляк.

Она подчеркнула, что государство понимает важность темпов восстановления жилищного фонда, учитывая огромное количество внутренне перемещенных лиц. Но при этом важно понимать, что скорость не должна достигаться за счет качества и безопасности сооружений.

По словам парламентария, при восстановлении жилищного фонда огромное значение будет иметь качество строительных материалов, которые для этого будут использоваться. А оно, в свою очередь, будет зависеть от внедрения и имплементации нескольких законодательных инициатив.

«В частности, сегодня рынок ожидает имплементацию регламента ЕС № 305, который регулирует качество попадающей на рынок строительной продукции. Также вскоре вступит в силу принятый ВР законопроект „О государственном рыночном надзоре и контроле непродовольственной продукции“ (№ 5473-Д). Еще одно важное изменение, которое будет ждать производителей строительной продукции после завершения войны — реализация нового закона о защите прав потребителей, содержащего эффективные европейские правила по этому поводу. Речь идет о законе № 3153-IX („Новый закон“), который был принят на основе законопроекта № 6134», — сообщила Елена Шуляк.

Она также подчеркнула важность принципов зеленого восстановления и устойчивого развития, что также является привычной для ЕС практикой. На важности этих требований как одного из принципов восстановления делали акцент международные эксперты и экспертная среда, принявшие участие в масштабных публичных консультациях по законопроекту «Об основных основах восстановления».

«Однако, если мы понимаем важность этого на уровне государства, то на уровне общин представления об этих понятиях иногда могут быть минимальными. Это результат недостаточного количества кадров, которые в этом разбираются, в наших общинах. Это нужно исправлять — в частности, проводить соответствующее обучение», — резюмировала Шуляк.

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