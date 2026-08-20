Украина будет фиксировать расходы на разминирование в Реестре ущерба
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Миллиарды гривен, которые Украина вынуждена тратить на преодоление минной угрозы из-за российской агрессии, теперь можно официально фиксировать для будущих компенсаций. Международный Реестр ущерба для Украины (RD4U) открыл новую категорию заявлений B5 — «Разминирование и очистка от неразорванных боеприпасов».
В дальнейшем эти заявления будут рассматриваться будущей Международной комиссией по рассмотрению заявлений. Именно она будет определять размер компенсации. Конвенцию о создании Комиссии под эгидой Совета Европы подписали 39 государств и Европейский Союз.
Что такое Международный Реестр ущерба и для чего он нужен
Международный Реестр ущерба для Украины был создан в мае 2023 года под эгидой Совета Европы. Он стал первым этапом на пути к будущему международному механизму компенсации ущерба, потерь и ущерба, причиненного агрессией россии против Украины.
RD4U фиксирует заявления о причиненном ущербе и формирует основание для дальнейшего рассмотрения требований о компенсации.
Реестр охватывает три основные группы заявлений:
A — заявления физических лиц;
B — заявления государства и юридических лиц;
C — заявления по поводу ущерба, причиненного Украине как государству, а также межгосударственные требования.
Открытие категории B5 позволит отдельно документировать расходы Украины по разминированию и очистке территорий от неразорванных боеприпасов. Собранные данные должны стать частью международной доказательной базы будущего механизма компенсации.