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Украина будет фиксировать расходы на разминирование в Реестре ущерба

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Огражденная территория из-за заминирования
Огражденная территория из-за заминирования, www.rbc.ua
Миллиарды гривен, которые Украина вынуждена тратить на преодоление минной угрозы из-за российской агрессии, теперь можно официально фиксировать для будущих компенсаций. Международный Реестр ущерба для Украины (RD4U) открыл новую категорию заявлений B5 — «Разминирование и очистка от неразорванных боеприпасов».
Об этом говорится в сообщении Минобороны.
Это должно помочь сформировать документальную базу расходов государства на противоминную деятельность.

Кто и на какие расходы может подать заявление в категории B5

Подавать заявления могут государство Украины, в том числе центральные, региональные и местные органы власти и учреждения.
Речь идет о расходах, профинансированных из государственного, региональных или местных бюджетов. К ним относятся:
  • разминирование территорий;
  • обследование и картографирование потенциально опасных участков;
  • привлечение операторов противоминной деятельности;
  • обезвреживание взрывоопасных предметов;
  • подготовка специалистов;
  • информирование населения о минной опасности.
Заявления подаются через веб-портал Дія. Те из них, которые будут соответствовать установленным критериям, будут внесены в Реестр.
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В дальнейшем эти заявления будут рассматриваться будущей Международной комиссией по рассмотрению заявлений. Именно она будет определять размер компенсации. Конвенцию о создании Комиссии под эгидой Совета Европы подписали 39 государств и Европейский Союз.

Что такое Международный Реестр ущерба и для чего он нужен

Международный Реестр ущерба для Украины был создан в мае 2023 года под эгидой Совета Европы. Он стал первым этапом на пути к будущему международному механизму компенсации ущерба, потерь и ущерба, причиненного агрессией россии против Украины.
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RD4U фиксирует заявления о причиненном ущербе и формирует основание для дальнейшего рассмотрения требований о компенсации.
Реестр охватывает три основные группы заявлений:
  • A — заявления физических лиц;
  • B — заявления государства и юридических лиц;
  • C — заявления по поводу ущерба, причиненного Украине как государству, а также межгосударственные требования.
Открытие категории B5 позволит отдельно документировать расходы Украины по разминированию и очистке территорий от неразорванных боеприпасов. Собранные данные должны стать частью международной доказательной базы будущего механизма компенсации.
По материалам:
Finance.ua
Реестры
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