Украина будет фиксировать расходы на разминирование в Реестре ущерба Сегодня 07:15

Огражденная территория из-за заминирования, www.rbc.ua

Миллиарды гривен, которые Украина вынуждена тратить на преодоление минной угрозы из-за российской агрессии, теперь можно официально фиксировать для будущих компенсаций. Международный Реестр ущерба для Украины (RD4U) открыл новую категорию заявлений B5 — «Разминирование и очистка от неразорванных боеприпасов».

Об этом говорится в сообщении Минобороны.

Это должно помочь сформировать документальную базу расходов государства на противоминную деятельность.

Кто и на какие расходы может подать заявление в категории B5

Подавать заявления могут государство Украины, в том числе центральные, региональные и местные органы власти и учреждения.

Речь идет о расходах, профинансированных из государственного, региональных или местных бюджетов. К ним относятся:

разминирование территорий;

обследование и картографирование потенциально опасных участков;

привлечение операторов противоминной деятельности;

обезвреживание взрывоопасных предметов;

подготовка специалистов;

информирование населения о минной опасности.

Заявления подаются через веб-портал Дія . Те из них, которые будут соответствовать установленным критериям, будут внесены в Реестр.

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В дальнейшем эти заявления будут рассматриваться будущей Международной комиссией по рассмотрению заявлений. Именно она будет определять размер компенсации. Конвенцию о создании Комиссии под эгидой Совета Европы подписали 39 государств и Европейский Союз.

Что такое Международный Реестр ущерба и для чего он нужен

Международный Реестр ущерба для Украины был создан в мае 2023 года под эгидой Совета Европы. Он стал первым этапом на пути к будущему международному механизму компенсации ущерба, потерь и ущерба, причиненного агрессией россии против Украины.

RD4U фиксирует заявления о причиненном ущербе и формирует основание для дальнейшего рассмотрения требований о компенсации.

Реестр охватывает три основные группы заявлений:

A — заявления физических лиц;

B — заявления государства и юридических лиц;

C — заявления по поводу ущерба, причиненного Украине как государству, а также межгосударственные требования.

Открытие категории B5 позволит отдельно документировать расходы Украины по разминированию и очистке территорий от неразорванных боеприпасов. Собранные данные должны стать частью международной доказательной базы будущего механизма компенсации.

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