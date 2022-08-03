Украина арестовала четыре судна, которые возили украденное зерно — Finance.ua
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Украина арестовала четыре судна, которые возили украденное зерно

Казна и Политика
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Суд арестовал 4 судна, нарушивших порядок въезда и выезда из оккупированного Крыма. Они перевозили украденное из Украины зерно.
Об этом сообщает Офис генпрокурора Украины.
«Судна заходили в закрытые порты и терминалы Крымского полуострова, принимая участие в незаконной схеме перевозки оккупантами украинского зерна в третьи страны, таким образом были орудием совершения преступлений», — говорится в сообщении.
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Установлено, что суда «Матрос Позинич», «Михаил Ненашев», «Матрос Кошка» под флагом рф, а также сирийское судно осуществляют систематические незаконные заходы в закрытый Севастопольский морской торговый порт.
При процессуальном руководстве прокуратуры автономии осуществляется расследование по фактам нарушения порядка въезда на временно оккупированную территорию и выезда из нее (ч. 2 ст. 332-1 УК Украины).

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
РБК-Україна
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