В Украине арестовали активов компаний рф и беларуси почти на 40 миллиардов — Нацполиция Сегодня 09:43 — Казна и Политика

За пять месяцев полномасштабного вторжения рф суды в Украине арестовали активов российских и белорусских компаний на 39,5 миллиардов гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Департамента стратегических расследований Национальной полиции.

"За пять месяцев полномасштабного вторжения российской федерации в Украину по материалам Департамента стратегических расследований и его структурных подразделений суды арестовали активов российских и белорусских компаний на десятки миллиардов гривен, которые теперь будут работать исключительно на экономику и восстановление нашего государства.

Департаментом с начала войны в сфере экономики направлены обвинительные акты в отношении 270 человек по 67 уголовным производствам в отношении пророссийского бизнеса. Всего по направлению работы объявлено 407 подозрений в 216 уголовных производствах и проведено более тысячи обысков", — говорится в сообщении.

Так, среди прочего имущества правоохранители изъяли транспортные средства на сумму 1,3 млрд грн, которые сейчас служат ВСУ.

«Буровые установки, авиакомпания, ценные бумаги банка, авиадвигатели, вагоны и тысячи тонн горючего — это неполный перечень арестованных судом, по материалам Департамента, активов на территории Украины, конечными бенефициарами которых являются граждане страны-агрессора», — добавили в Нацполиции.

Общая сумма арестованного составляет почти 39,5 млрд грн.

Економічна Правда По материалам:

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