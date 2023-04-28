«Украэрорух» прокомментировал возможность открытия неба для гражданской авиации — Finance.ua

«Украэрорух» прокомментировал возможность открытия неба для гражданской авиации Сегодня 16:43 — Казна и Политика

«Украэрорух» прокомментировал возможность открытия неба для гражданской авиации

Гражданская авиация не возобновит полеты в Украине, пока в воздушном пространстве не будет обеспечена полная безопасность.

Об этом заявила заместитель директора «Украэроруха» Оксана Ожигова в комментарии телеканалу «Киев».

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«Все что мы имеем в результате сегодняшней ночной атаки, мы называем „опасность“. Все что связано с авиацией, мы ассоциируем со словом безопасность. Пока в воздушном пространстве Украины не будет гарантировано 100% ситуации безопасности, нам строить какие-либо прогнозы рано», — заявила Ожигова.

По ее словам, «Украэрорух» сейчас проводит подготовительную работу над как можно более быстрым возобновлением полетов, «когда это будет возможным».

Справка Finance.ua:

Ранее министр транспорта Франции Клеман Бон заявил, что Украина «упорно работает» над открытием авиапространства для перелетов гражданских самолетов. Сейчас наши граждане проходят практику на симуляторах во Франции, а в ходе переговоров в Киеве уже две страны согласились расширить это сотрудничество.

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