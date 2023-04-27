Україна працює над відкриттям цивільних авіарейсів — Finance.ua

Україна працює над відкриттям цивільних авіарейсів Сьогодні 20:41 — Казна та Політика

Україна працює над відкриттям цивільних авіарейсів

Україна «наполегливо працює» над відкриттям авіапростору для перельотів цивільних літаків. Зараз наші громадяни проходять практику на симуляторах у Франції, а під час переговорів у Києві вже дві країни погодилися розширити цю співпрацю.

Про це розповів міністр транспорту Франції Клеман Бон у інтерв’ю виданню «Європейська правда». Він додав, що обговорив це питання в Києві, Франція отримала запит від України.

Українські пілоти проходять практику на симуляторах та в спецшколах у Тулузі, де розташована вся авіаційна інфраструктура Франції. Країна погодилися розширити цю допомогу.

«Момент, коли над Україною відновляться польоти цивільної авіації, я сподіваюся, настане якнайшвидше. А у разі, якщо авіатори не мають практики, то за правилами безпеки не матимуть права відразу відновлювати роботу. Тому ми допомагаємо Україні підготуватися до моменту, коли ваш авіапростір буде відкритий повністю або частково. Не моє питання вирішувати, коли це станеться, але, як я зрозумів, в України вже є певні міркування щодо цього відкриття, і в Києві наполегливо над цим працюють. Але, звісно, головним питанням досі лишається безпека», — сказав Бон.

Французький міністр також висловив готовність надавати тренування українським фахівцям, пов’язаних із мореплавством.

Раніше міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков заявив, що пасажирські авіарейси в Україні будуть відновлені, щойно це дозволить ситуація з безпекою. Для цього в країні зберігається авіаційний персонал, а також підтримується належний стан інфраструктури. Крім того, продовжуються євроінтеграційні процеси.

«Він (фонд. — Ред.) спрямований на підтримку національного провайдера аеронавігаційних послуг України та Державіаслужби. 25 квітня зайшов новий транш від партнерів», — зазначив Кубраков.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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