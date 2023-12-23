Ученые создали уникальную умную одежду, работающую от солнечной энергии — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Ученые создали уникальную умную одежду, работающую от солнечной энергии

Технологии&Авто
1
Ученые создали уникальную умную одежду, работающую от солнечной энергии
Ученые создали уникальную умную одежду, работающую от солнечной энергии
Исследователи из Нанкайского университета совершили прорыв в области «умной» одежды, способной быстро регулировать температуру тела с помощью солнечной энергии.
Ученые создали новый гибкий материал, захватывающий солнечный свет для накопления и передачи тепла. Он умеет быстро переключаться между режимами охлаждения и нагрева, поддерживая температуру кожи без использования батарей.
Читайте также
Открытие расширяет естественные методы терморегуляции. Особенность материала заключается в его способности быстро реагировать на изменения окружающей температуры, достигая комфортных значений в считаные секунды. Так, в одном из тестов материал снизил температуру кожи участника эксперимента на 9% всего за несколько секунд. Ученые предполагают, что материал может быть интегрирован в повседневную одежду или даже в скафандры астронавтов.
Исследователи также рассматривают возможность применения нового материала в покрытиях транспортных средств или зданий для поддержания оптимальной температуры без использования кондиционеров. Они уверены: в условиях глобального изменения климата и экстремальных температур такие материалы могут оказать значительное влияние на повседневную жизнь, обеспечивая защиту не только для специальных сред, но и для мегаполисов.
По материалам:
noworries
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.