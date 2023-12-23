Ученые создали уникальную умную одежду, работающую от солнечной энергии — Finance.ua

Ученые создали уникальную умную одежду, работающую от солнечной энергии Сегодня 05:05 — Технологии&Авто

Ученые создали уникальную умную одежду, работающую от солнечной энергии

Исследователи из Нанкайского университета совершили прорыв в области «умной» одежды, способной быстро регулировать температуру тела с помощью солнечной энергии.

Ученые создали новый гибкий материал, захватывающий солнечный свет для накопления и передачи тепла. Он умеет быстро переключаться между режимами охлаждения и нагрева, поддерживая температуру кожи без использования батарей.

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Открытие расширяет естественные методы терморегуляции. Особенность материала заключается в его способности быстро реагировать на изменения окружающей температуры, достигая комфортных значений в считаные секунды. Так, в одном из тестов материал снизил температуру кожи участника эксперимента на 9% всего за несколько секунд. Ученые предполагают, что материал может быть интегрирован в повседневную одежду или даже в скафандры астронавтов.

Исследователи также рассматривают возможность применения нового материала в покрытиях транспортных средств или зданий для поддержания оптимальной температуры без использования кондиционеров. Они уверены: в условиях глобального изменения климата и экстремальных температур такие материалы могут оказать значительное влияние на повседневную жизнь, обеспечивая защиту не только для специальных сред, но и для мегаполисов.

noworries По материалам:

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